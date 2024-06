El Senado aprobó el proyecto que busca prevenir riesgos de apuestas en línea

La sesión

La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este jueves la novena Sesión Ordinaria correspondiente al 145º Período Legislativo. Fue presidida por el vicepresidente primero Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos), en reemplazo de la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, quien se encuentra a cargo del Ejecutivo provincial.Durante la sesión, los legisladores dieron media sanción al proyecto de ley presentado por el senador Juan Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos) que tiene por objeto implementar en Entre Ríos una campaña preventiva dirigida a niños, niñas y adolescentes, sobre los riesgos de las apuestas en línea. La iniciativa también contempla la difusión de material, capacitaciones a docentes en la temática, realización de jornadas y talleres, articulación con organizaciones de la sociedad civil como así también la detección y derivación al sistema de asistencia socio-sanitaria ante presuntos casos de ludopatía, entro otras acciones.Al solicitar la palabra, el senador Cosso expresó: “Es una problemática que golpea a lo largo y a lo ancho no solo de nuestra provincia, sino también del país. La ludopatía digital ha sido considerada en el último tiempo como la principal adicción del siglo XXI. Actualmente no hay una normativa que esté abocada a la prevención de esta temática y si le damos media sanción a este proyecto de ley, Entre Ríos va a estar a la vanguardia en abordar este tema”.Al fundamentar la iniciativa, el legislador aclaró: “Lo que buscamos no es una prohibición, sino atacar este tema desde la prevención a través de una campaña muy fuerte con un abordaje transversal, que esté involucrado el Consejo General de Educación (CGE), el Ministerio de Salud, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), el Instituto Becario, y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos (IAFAS) como autoridad de aplicación”. También se incorporó a la Secretaría de Comunicación y a Prensa del Gobierno Provincial, explicó tras agradecer el trabajo en comisión “porque hicieron aportes importantísimos al proyecto y lo apoyaron desde el primer momento”.Por su parte, el senador Ramiro Favre (Colón- Juntos por Entre Ríos) manifestó: “Lo que nos interesa y siempre ponemos por delante es la prevención, la concientización a través de estos programas. El IAFAS junto con el Consejo General de Educación ya venían trabajando pero creemos se necesitan de otros actores y para ello se necesita llegar a todos los rincones para hacer un trabajo serio”, remarcó el legislador.Cabe mencionar que la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, ha expresado su preocupación por el incremento de las apuestas online en niños y adolescentes. Es por ello que manifestó su apoyo a los senadores que impulsaron la iniciativa, necesaria para concientizar y prevenir sobre las apuestas en línea de distintas plataformas que hoy están en auge y son de fácil acceso para los jóvenes.Por unanimidad el Senado entrerriano convirtió en ley el proyecto que propone cambios a la ley provincial 10.412, referida al Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la Provincia de Entre Ríos. Sobre la iniciativa, pidió la palabra el senador por el departamento Gualeguaychú, Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) para informar sobre el trabajo realizado en Comisión. El legislador recordó que el proyecto contaba con media sanción de Diputados por unanimidad.Dentro de las incorporaciones se cuenta el mecanismo de acceso a la matrícula de la profesión, el reconocimiento de especialidades profesionales, para que sea el propio Colegio la entidad que pueda otorgar certificación. Además, se modifica el nombre y pasará a ser “Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Entre Ríos”. Otro de los puntos que se incorpora es el de habilitar la realización de asambleas virtuales, tomando en la práctica un mecanismo de trabajo que surgió durante la pandemia.Asimismo, los legisladores aprobaron el proyecto de ley del senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos), que introduce modificaciones a la ley 11.139, referida a la sesión de algunos inmuebles a la localidad de Santa Ana, en el departamento Federación.Al hacer uso de la palabra el legislador explicó la iniciativa al cuerpo y destacó la importancia del ordenamiento de la planta urbana de la localidad. “No es más que la regulación dominial”, remarcó. Mencionó, además, los antecedentes históricos que se remontan al año 1991, cuando se realizó la transferencia de inmuebles desde el Estado Nacional a la provincia, ante el nuevo emplazamiento de Santa Ana, que recibió el impacto de la construcción y operación de la represa de Salto Grande.Los senadores trataron sobre tablas, un proyecto de declaración de autoría de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Más para Entre Ríos), por el que declara de interés el proyecto “Vivencias del Litoral” del Licenciado en Folclore Mención Danzas Folclóricas y Tango, Federico Curzio, en el marco del Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril.Asimismo, durante la sesión, los legisladores dieron tratamiento a 8 proyectos de declaración y 4 de comunicación.Durante la sesión, además, se dio tratamiento el proyecto de Ley de autoría de la diputada Mariel Ávila y los diputados José Maria Kramer, Laura Stratta y Yari Demian Seyler, por el que se adopta en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos la implementación del logotipo “Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal” creado por la Organización de las Naciones Unidas 2015-ONU.También se trató el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a transferir a título de donación a favor de la Municipalidad de Gualeguay, un inmueble de su propiedad, ubicado en la provincia de Entre Ríos, departamento Gualeguay, Municipio de Gualeguay, Plano de Mensura N° 17.287, Partida Provincial N° 108.625.Y se dio tratamiento al proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, sobre el Régimen Provincial de Promoción de la Economía del Conocimiento. Las tres iniciativas serán tratadas en la Comisión de Legislación General.En el debate legislativo de este jueves, también se dio tratamiento a tres proyectos de senadores que serán girados a las comisiones correspondientes, los que se detallan a continuación:El proyecto de Ley de autoría de la senadora Claudia Silva y los senadores Marcelo Berthet, Juan Diego Conti, Juan Pablo Cosso, Patricia Díaz, Gladys Domínguez, Nancy Miranda, Martin Oliva y Víctor Sanzberro, por el que se crea el FEIEX (Fondo Específico Ingresos Extraordinarios) destinado a la realización de obras de: saneamiento, generación de energías renovables, cuidado del ambiente, infraestructura productiva e industrial y fomento de la economía del conocimiento en las localidades de Entre Ríos.El proyecto de Ley de autoría del senador Berthet, por el que se crea el “Programa de Traslado y Estadía de Pacientes y Acompañantes” para todos los pacientes médicos ambulatorios de cualquier patología y en su caso su acompañante; y también de los acompañantes de aquellos pacientes internados que deban ser trasladados a un centro de mayor complejidad, domiciliados en la provincia de Entre Ríos. Expediente Nº 15.014.El proyecto de Ley de autoría de la senadora Díaz y los Senadores Berthet, Conti, Cosso, Domínguez, Miranda, Oliva, Sanzberro y Silva, por el que se crea un régimen especial de “boleto docente” para los usuarios del sistema de transporte provincial de colectivos de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos y de larga distancia, destinados a docentes pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional, bachilleratos y de escuelas especiales que tengan asiento en la Provincia de Entre Ríos.Al turno de los homenajes, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú- Juntos por Entre Ríos) expresó su pesar y condolencias por el reciente fallecimiento del exconcejal Carlos González, quien fuera también autoridad de la Unión Cívica Radical ocupando cargos en el Comité Capital del partido y del partido a nivel provincial. Además, el legislador recordó los 133 años de la fundación del centenario partido, que este 26 de junio celebró un nuevo aniversario.Por su parte, el senador Rubén Méndez (Islas del Ibicuy- Juntos por Entre Ríos) rindió homenaje al expresidente Arturo Umberto Illia, quien el 28 de junio de 1966, fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar.Luego, el senador por el departamento Uruguay, Martin Oliva (Más para Entre Ríos), evocó el bicentésimo cuadragésimo primer aniversario de Concepción del Uruguay, celebrado el pasado 25 de junio. En tanto, la senadora Claudia Silva (Paraná- Más para Entre Ríos) recordó el aniversario de Paraná, al cumplirse el pasado martes, sus 211 años de historia.Finalmente, la senadora Nancy Miranda (Federal-Más para Entre Ríos) solicitó la palabra para hacer un homenaje a título personal y recordó la muerte de su hijo. “Hoy se cumplen 20 años de que mi hijo salió a bailar y apareció tirado en un camino vecinal en una situación que hasta hoy no quedó clara”, expresó la legisladora.