"Ley Bases y Paquete Fiscal no traerían alivio fiscal", dijo Bordet

El diputado nacional por Entre Ríos, Gustavo Bordet, dialogó con Elonce en el marco de la sesión de Diputados en la que se está tratando la Ley Bases y el Paquete Fiscal, que llegó con modificaciones desde el Senado.



“Son dos leyes que van por caminos separados, pero que van a tener un tratamiento único. La posición personal, que coincide con la de mi bloque, es votar por la negativa, tal cual lo hicimos semanas atrás, cuando tuvo la aprobación del oficialismo y sus aliados. Los proyectos sufrieron modificaciones en el Senado pero nosotros sostenemos que en nada contribuyen a mejorar la situación socioeconómica de la Argentina, que va a seguir con un plan, en materia económica que está aplicando el gobierno nacional, pulverizando las jubilaciones, los salarios, generando desempleo que va creciendo, con una inflación que es la misma del año pasado y que se ha repercutido en un ajuste fenomenal en lo que representan subas de tarifas, empeoramiento de la calidad de vida y suba de índices de pobreza”, aseguró el legislador.



Reiteró que no acompañará los proyectos, “sobre todo el del Paquete Fiscal, porque he escuchado que esto mejoraría las posiciones de las provincias en materia de ingresos y la verdad es que no es así. Por un lado se restituye el Impuesto a las Ganancias, que va a dotar de mayores ingresos a las provincias, pero por otro lado, el hecho de que en Bienes Personales se suben los mínimos no imponibles y se bajan las alícuotas, el efecto impositivo es neutro”.



“Con la aprobación de este Paquete Fiscal las provincias no van a tener recursos y, además, 1.100.000 trabajadores en Argentina, más de 30.000 en Entre Ríos, van a volver a pagar Impuesto a las Ganancias. Son trabajadores en relación de dependencia que pueden llegar a perder hasta un 35% de su salario”, consideró.



Dijo que “si uno analiza los beneficios de Bienes Personales, solamente alcanzan a 12.000 contribuyentes, que son los que tienen mayor capacidad contributiva. Es decir, por un lado, se los castiga a los trabajadores y por el otro se beneficia a quienes tienen más altos ingresos”.



Los proyectos “no traerían alivio fiscal y entiendo, como exgobernador, que las provincias deben reclamar las transferencias directas, que peyorativamente se las denomina transferencias discrecionales. Muchas de estas transferencias están establecidas por ley, como la compensación de la Caja de Jubilaciones, las regalías de Salto Grande, la obra pública, los programas sociales, sanitarios, educativos. Todo eso, desde que asumió el gobierno, ha ido cero pesos a la provincia de Entre Ríos. Esto corresponde a las provincias porque así está dispuesto en la distribución del Presupuesto que fue reconducido para el año 2024. Este reclamo es central para no perder el federalismo en la Argentina. La verdad es que con esta Ley que hoy se supone que se sancionará, porque entendemos que hay mayoría de la Libertad Avanza y sus aliados, no va a traer en nada un alivio fiscal y sí va a castigar a los trabajadores que van a volver a pagar Impuesto a las Ganancias”.



Dijo que “desde mi rol de diputado nacional siempre he estado conteste a todos los requerimientos para poder ayudar a dotar de recursos a las provincias, para poder seguir con la obra pública, seguir sosteniendo pilares fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, que se ven mermados porque hay un recorte brutal del gobierno nacional”.



“Manifestamos nuestra oposición a este proyecto y no es por oponernos solamente, tiene que ver con los postulados con los cuales nos presentamos a elecciones en octubre y después en noviembre en el balotaje. En Entre Ríos, nuestra propuesta de Sergio Massa y diputados nacionales, ganó. Nosotros le planteamos a los entrerrianos qué era lo que íbamos a defender y vamos a defender que no se privaticen empresas que van a generar más despidos, que no se sigan pulverizando salarios y jubilaciones, que no siga aplicándose este programa de ajuste que está expulsando trabajadores. El mes pasado, 60 mil cuentas de sueldo se dieron de baja y eso habla de la magnitud de la crisis. No queremos que se sigan aumentando tarifas tampoco”.



Sobre las inversiones que promete el gobierno nacional que llegarían con la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, Bordet opinó: “es lo que se denomina RIGI y lo que hace es una expoliación de los recursos naturales de las provincias y pone en serio riesgo el futuro ambiental de la Argentina. El hecho de que las empresas puedan venir, invertir y girar las utilidades al exterior es venir a explotar, llevarse las riquezas y no dejar nada acá. Como son explotaciones extractivas generan muy pocos puestos de trabajo. No veo que haya un horizonte de generar mayores inversiones”. Elonce.com