Milei se reunió con Bullrich para evaluar los avances en el caso Loan

Me reuní con el Presidente @JMilei para brindarle un estado de situación detallado sobre el trabajo que estamos llevando adelante en la búsqueda de Loan. Durante la reunión, expuse todas las acciones que hemos tomado hasta el momento, destacando el esfuerzo incansable de nuestro… pic.twitter.com/gw2cfw7r65 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 26, 2024

En el día 13 de la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido en la provincia de Corrientes, el presidente Javier Milei se reunió este miércoles con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a fin de evaluar los últimos avances de la investigación.El encuentro entre ambos fue compartido por la funcionaria a través de sus redes sociales, donde publicó una foto en la que se los ve leyendo algunas de las pruebas recolectadas hasta el momento en la causa que a comienzos de esta semana pasó a la Justicia federal.Según explicó la encargada de la cartera de Seguridad en su posteo, la cita con el jefe de Estado fue para brindarle un estado de situación detallado. En este sentido, se trata de la primera vez que el mandatario liberal se muestra públicamente siguiendo el caso.“Me reuní con el presidente Javier Milei para brindarle un estado de situación detallado sobre el trabajo que estamos llevando adelante en la búsqueda de Loan. Durante la reunión, expuse todas las acciones que hemos tomado hasta el momento, destacando el esfuerzo incansable de nuestro equipo y de todas las personas involucradas”, escribió Bullrich en su cuenta de X.En línea con lo que ya dijo en los últimos días, la ministra -que acaba de volver de Goya, a donde viajó para interiorizarse sobre los detalles de la investigación- añadió: “Estamos utilizando todos los recursos disponibles para encontrar a Loan. Los culpables van a pagar por esto tras las rejas”.La causa por la desaparición de Loan pasó en las últimas horas al fuero Federal. Y pese a que los detenidos están acusados por el delito de captación con fines de explotación, no se descarta ninguna línea investigativa.En tanto, Antonio Benítez y Mónica del Carmen Millapi están imputados como partícipes primarios de ese delito junto a Daniel “Fierrito” Ramírez. El otro de los detenidos, el comisario Walter Maciel, está acusado de encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.En este contexto, en las últimas horas la Policía Federal recibió los teléfonos de los seis acusados para realizar la extracción forense de su información, con un pedido realizado por la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata, que interviene en la causa.Los fiscales originales de la búsqueda de Loan, Juan Castillo y Guillermo Barry, habían asegurado en su conferencia de prensa para despedirse del caso que se encontró información en las pericias a los teléfonos realizados por la Policía de Corrientes que sirvió como prueba para sustentar la acusación de trata.Sin embargo, entre los papeles que enviaron a la Justicia federal al remitir el expediente, no se vio nada que sea útil para una imputación de captación con fines de explotación, sea sexual, laboral o una adopción espuria. Solo se encontró una pericia al teléfono de Mónica Millapi, una de las primeras detenidas, así como un “informe preliminar”.De todas formas, la PROTEX ya estaba decidida a peritar todos los aparatos, en base a la superioridad de la tecnología pericial de la PFA. La idea de investigar la causa “de cero” no abarca solo a analizar teléfonos: los nuevos fiscales, bajo la jueza Cristina Pozzer Penzo, abren el abanico con todas las posibilidades. Entre ellas, que a Loan lo hayan captado no para explotarlo sexual o laboralmente, sino para matarlo, o que lo hayan matado en el curso de su secuestro.