Ley Bases: cómo quedan los cinco puntos más discutidos en su vuelta a Diputados

El debate en torno a la lista final de las privatizaciones

Qué pasará con el Impuesto a las Ganancias

Diferencias

El futuro del RIGI

Cómo queda Bienes personales en la Ley Bases

¿Cambios a la Reforma Laboral en Diputados?

El Gobierno nacional se encuentra ultimando detalles para poder aprobar la Ley Bases en Diputados y de esta manera avanzar hacia una segunda etapa del mandato. Para ello, el oficialismo insistirá con la sanción del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, así como con lasSi bien Guillermo Francos, jefe de Gabinete, descartó que hubiera cualquier pacto con la oposición dialoguista en esos temas, desde la UCR confirmaron en diálogo conque,El PRO, el radicalismo y la gran mayoría de Hacemos Coalición Federal junto a los bloques provinciales accederán a estas medidas pese a que el Senado (y los gobernadores dialoguistas) impusieron otras medidas.El Senado, como pedido clave de algunos gobernadores, decidió sacar de la lista de empresas a privatizar quePor este motivo, quedaron sóloFrancos admitió que "hubo que sacarlas" por la falta de votos en el Senado, pero aseguró que "si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo".En la previa al llamado a comisiones para tratar el proyecto el próximo jueves, Francos subrayó: "".De esta manera respondieron al reclamo de la UCR, quienes el viernes confirmaron su apoyo a la privatización de Aerolíneas sólo si el Gobierno explicitaba su pedido."La privatización de Aerolíneas tiene que ser aclarada. Si contó con un acuerdo de Senadores y el gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto. Nuestro bloque ya por una amplia mayoría, se expresó al respecto", indicó el presidente de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, a través de su cuenta de X.Y añadió: "Es inconcebible que una empresa aérea que tiene un déficit diario de 1.400.000 dólares sea sustentado por los sectores más humildes para que viajen los más pudientes con tarifas subsidiadas.", consideró.Desde el bloque de la UCR no precisaron aCon 31 votos a favor y 41 en contra, la propuesta del oficialismo de volver al esquema dey los casados con dos hijos desde $ 2,3 millones brutos, no obtuvo la mayoría en la Cámara alta.. Al restituir el impuesto a los asalariados de la cuarta categoría pretenden suplir el desfinanciamiento a las provincias."El Gobierno estima recaudar 0,31% del PBI por este tributo (...).", destacaron en el informe que presentó el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse en el Senado.Francos subrayó el domingo la importancia de estos impuestos para las finanzas provinciales. "Lo consideramos un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales", dijo Francos, quien añadió: "".. Las provincias patagónicas son las más afectadas por el tributo y fueron las que insistieron para rechazarLos gobernadores del norte argentino se reunieron el pasado 20 de junio con Javier Milei y aprovecharon la ocasión para expresar sus demandas, encabezadas por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Además, los mandatarios entregaron a Milei una copia del Pacto de Güemes, documento en el que reclaman un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos y el proyecto del corredor Bioceánico.Desde la UCR también aseguraron que acompañarían la restitución del Impuesto a las Ganancias. "La restitución de la cuarta categoría tiene que ser un pedido explícito del gobierno.", indicó de Loredo, quien marcó que, a cambio, el ministro de Economía,De aprobarse el texto original aprobado en Diputados se descartaría la modificación que había introducido el Senado-y fue rechazada-El Senado aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal con cambios, en especial en uno de los puntos queEntre los cambios se incluyó el detalle de los sectores que pueden adherir, un porcentaje mínimo de desarrollo de. El proyecto que aprobó el Senado incluye la obligación de, a pesar de las críticas de algunos senadores opositores como el radical Pablo Blanco. "Es una política del Gobierno disminuir las empresas del Estado. Creemos que todas deberían estar", reiteró Francos.Con 37 votos en contra y 35 a favor, el Senado se opuso el Título 3 del paquete fiscal que introducía cambios en el régimen de Bienes Personales., una reducción de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5%, cuando hoy llegan al 1,75%, yDesde el Gobierno ya cuentan con el apoyo de los bloques dialoguistas para insistir con el texto aprobado en Diputados. "Si el gobierno necesita que", estimó De Loredo.Bajo el título "Promoción del empleo registrado" se incluyó dentro del dictamen de la Ley Bases que se aprobó en el Senado. Hasta el momento,Por un lado, la ley propone. Además, se da de baja el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repasal) y lay contribuciones a la seguridad social.En cuanto a los convenios colectivos de trabajo,. Aún así, no hay aclaraciones sobre la forma final de ese fondo de cese ni como se impondría, sólo se indica que será "según disponga el Poder Ejecutivo".Asimismo,que tenía la antigua legislación laboral. YSi bien el gobierno no ha anunciado ningún cambio en este aspecto, desde la UCR buscan que elEl radicalismo también pretende insistir con el texto que proponía mejorar la recaudación quitando privilegios tributarios a sectores como el de Tierra del Fuego. Fuente: (ElCronista)