ATE denuncia “racismo institucional” por parte de Parques Nacionales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que existe “racismo institucional” por parte de la Administración de Parques Nacionales, debido a que informaron que “no se debe realizar ninguna comunicación” sobre el año nuevo mapuche. El anuncio surgió a través de un mensaje que difundió Iael Gueler, directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del organismo.Ante los dichos de Gueler, Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato declaró que “como sociedad no lo podemos tolerar”. Y agregó: “La decisión de Gueler de ocultar el año nuevo mapuche merece todo nuestro repudio y refleja el absoluto desprecio que todo el Gobierno tiene por las comunidades originarias”.Además, Aguiar detalló que “en la Patagonia” ya hay antecedentes de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, “intente estigmatizar y criminalizar al pueblo mapuche”. En la misma línea recordó que, desde que asumió el presidente de la Nación, Javier Milei, Parques Nacionales “viene soportando despidos, ajuste, recortes y ahora este retroceso en la trayectoria histórica del organismo”.“Esto genera conflictos. No van a lograr frenar estas celebraciones tradicionales de los pueblos originarios”, señaló Rodolfo Aguiar. Según miembros de ATE, esta determinación de Parques Nacionales evita festejar “toda la información y el reconocimiento al We Tripantu, celebración tradicional del Pueblo Mapuche que se realiza durante el solsticio de invierno y del Inti Raymi, la fiesta del sol de los pueblos andinos, que coincide en este momento del año”.De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, a este repudio se sumó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que advirtió que “el racismo institucional se expresa en este tipo de decisiones y el gobierno lo sabe”. En ese marco, hace dos semanas y en diálogo con dicho medio, el vocero y referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo, informaba sobre la iniciativa para quietar la bandera mapuche de los edificios públicos existentes en esa provincia.