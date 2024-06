UPCN destacó la decisión de capacitar al personal de comedores

El gobierno provincial presentó formalmente, en el marco de la Paritaria Sectorial de Comedores, un programa de capacitaciones para todo el personal del sector, denominado "Educación alimentaria para comedores escolares de Entre Ríos", que se llevará adelante a través de la Dirección de Comedores y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).



El programa se desarrollará en cuatro módulos –dos a cargo de Uader, uno de Comedores y el restante de la Secretaría de Modernización– y abarcará diversas temáticas, entre ellas las condiciones de edificaciones e instalaciones; prácticas higiénicas; contaminación de los alimentos y fuentes de contaminación; injerencia del cocinero en los buenos hábitos en la mesa; guías alimentarias; menús saludables; herramientas de gestión, variables de medición para elaborar políticas públicas, etc.



El gobierno propuso, en principio, un formato virtual para estos cursos, a través de videos explicativos de los distintos temas, los cuales permanecerán publicados durante un determinado tiempo en un sitio web específico, para que puedan acceder a ellos todos los trabajadores. Posteriormente se hará una evaluación para constatar que se hayan adquirido los conceptos brindados.



"Es muy relevante que podamos empezar con un proceso de capacitación que tiene una planificación, que no es improvisado", destacó la Secretaria Adjunta de UPCN. Señaló también la importancia de la participación de Uader en esta iniciativa, ya que "toda la experiencia y el nivel de la universidad podrá ser volcado a este sector", apuntó.



"Nuestra decisión es acompañar este proceso, que es producto de la Paritaria Sectorial", remarcó la dirigente gremial y sostuvo que se trata de "una reivindicación para los trabajadores". Además consideró que "la capacitación no sólo implicará la transmisión de conocimientos, sino también generar instancias para pensar en una mejor prestación del servicio de los comedores escolares y revisar las condiciones laborales conjuntamente con los trabajadores".



Domínguez informó que "UPCN está pensando proponer un módulo que tenga que ver con la parte más social de la tarea, de manera que se complemente con la información que necesitan los trabajadores en su actividad cotidiana". Afirmó que esto permitirá "destacar la función de los compañeros, sobre todo en el marco de la situación económica que se está viviendo, y fortalecer este servicio que brinda el Estado, que es crítico pero además es fundamental para un sector que no tiene otras posibilidades".