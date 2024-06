“Néstor Kirchner estaría orgulloso del Gobierno de Milei”, afirmó Manuel Adorni

Situación del sector automotriz

Después de resaltar el superávit financiero anunciado por el ministro Luis Caputo, el vocero presidencial Manuel Adorni evocó al expresidente Néstor Kirchner y afirmó que hoy estaría orgulloso del gobierno de Milei.“Como decía Néstor Kirchner, ‘el equilibrio fiscal es crucial, requiere una recaudación más eficiente y un cuidadoso manejo del gasto público. El equilibrio de las cuentas nacionales y provinciales es fundamental’”, citó Adorni durante su conferencia de prensa habitual este miércoles.“Veintiún años después, el expresidente Kirchner seguramente estaría orgulloso del gobierno de Milei y del éxito del programa económico liderado por Luis Caputo y su equipo de destacados economistas”, agregó.El portavoz se refería al reciente superávit financiero alcanzado por quinto mes consecutivo, celebrado tanto por el presidente Javier Milei como por Caputo. Según informó Clarín, gracias al incremento en la recaudación por encima de la inflación y la reducción del gasto público, las cuentas públicas registraron un saldo favorable de $1.183.571 millones después de descontar los intereses de la deuda.El resultado positivo se debe a un superávit primario del sector público de $2.332.205 millones (ingresos menos gastos), excluyendo los intereses de la deuda que totalizaron $1.148.634 millones. Según Caputo, “en los primeros 5 meses del año, el Sector Público No Financiero acumula un superávit primario superior al 1% del PIB y un superávit financiero equivalente al 0,4% del PIB”, indicó en sus redes sociales.El vocero presidencial habló ante la pregunta de un periodista respecto de la situación en la que se encuentra el sector automotriz y varias de las empresas que han anunciado parates en sus plantas por la falta de demanda, entre otras cuestiones.“Entendemos que es parte de la coyuntura que se está viviendo, entiendo que ese freno tiene un fin a partir del mes que viene. Sabemos muy bien el camino que estamos recorriendo y vamos en ese sentido”, agregó.

Los detenidos en los incidentes del Congreso

La condena a José Alperovich y Aerolíneas

El funcionario también se refirió a las personas que permanecen detenidas por los incidentes en el Congreso en la sanción en el Senado de la Ley Bases y también los que fueron liberados. “En la Argentina no existen los presos políticos”, remarcó.“Nosotros dejamos que la Justicia avance si tenía que liberar o si hay orden de recaptura, o si en tal caso decide el tener que meter preso a alguna otra persona lo hará y no hay mucho para agregar”, agregó. “Ver cómo arrojan piedras, incendian un auto, amerita que la Justicia actúe, no es una cuestión que involucre la definición de preso político”, finalizó.Adorni también fue consultado respecto de la condena por 16 años aplicada por la Justicia al exgobernador José Alperovich, tras ser encontrado culpable de abuso sexual. “Somos felices de que la Justicia actúe. Una justicia que funcione es la columna vertebral de la Argentina y más cuando esto supone un posible abuso de poder”, dijo. “Todas las acusaciones que se comprobaron y por las cuales se lo sentenció causan mucha pena, rechazo, asco. Se ha hecho Justicia”, dijo.En otro orden, el vocero se refirió a la situación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y el recorte de rutas que se están realizando en varias partes del país.“No buscamos desconectar ni aislar a nadie, es un poco fuerte hacer una afirmación como esa. En todo caso, el tema está en manos del presidente de la compañía que está trabajando en la incorporación de capital privado. Mientras esté en manos del Estado lo que se va a tratar es que no pierda plata para los argentinos”, agregó.