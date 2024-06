El Gobierno creará por decreto el Consejo de Mayo

El Gobierno prepara un decreto para crear el Consejo de Mayo previo al pacto con gobernadores. Quieren publicarlo en el boletín oficial luego de la votación de las modificaciones de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados. Esperan tratar los proyectos en el recinto la última semana de junio.El oficialismo quiere darle el rango de órgano oficial y que lo integren representantes de Nación, las provincias, Diputados, Senado, empresarios, sindicatos y asociaciones civiles, entre otros. No está definido dónde se llevará a cabo ni quién encabezará la posición del Gobierno, publicaEl Gobierno acelera las negociaciones con los jefes de bloque de Diputados -Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Ángel Pichetto (HCF) y Juan Manuel López (CC)- para avanzar con la sanción de Ganancias, Bienes Personales, el RIGI y las privatizaciones, aunque aun no pudo destrabar estos puntos.Continúa además recibiendo gobernadores para firmar convenios de obra pública y prepara además un evento fuerte para el Día de la Independencia en la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Defensa, Luis Petri, trabaja en un desfile militar con una estética distinta a la de los años anteriores sobre la Avenida Del Libertador.Contiene también la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, la apertura al comercio internacional, una reforma laboral, una política y una previsional que permita suscribirse a un sistema privado de jubilación.Hubo un avance en la negociación con los gobernadores aliados para incluir un punto sobre Educación, pero no terminó de definirse.