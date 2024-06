El papa Francisco recibió a Kicillof en una audiencia privada

El papa Francisco recibió en una audiencia privada al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el Vaticano, en un nuevo gesto que impactará en el Gobierno.



Luego de mostrarse con una bandera en defensa de Aerolíneas Argentinas, el Sumo Pontífice volvió a tener una actividad ligada a la política argentina.



Este jueves recibió en el Vaticano a Kicillof en el marco de una audiencia privada.



El mandatario provincial viajó a la Santa Sede acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

"Nos dedicamos más a hablar de la cuestión estructural, de lo que está sucediendo en Argentina, algunos elementos de la situación internacional. La verdad que un encuentro para mi muy importante en lo personal", declaró el gobernador tras la reunión, entrevistado por el canal C5N.



Kicillof explicó que fue una coincidencia que la reunión coincidiera con el tratamiento y posterior sanción en el Senado de la Ley Bases: "Termina siendo simbólico, aunque no fue premeditado, que coincidiera con el día de tratamiento de la ley, pero fue un encuentro en el que estábamos hablando de las consecuencias de esta ley, de alguna manera".



"Fue mi primer encuentro con el Papa. Yo no lo conocía personalmente, no siendo Papa tampoco. Es muy cálido, muy afectuoso, y muy preciso con sus definiciones en lo que tiene que ver con un Estado, el Gobierno, la política de tenderle la mano a los que más necesitan", agregó Kicillof, que le entregó al Papa varios libros y un mate como obsequios.