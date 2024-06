Comedores escolares: UPCN expresó que “acompaña la optimización del servicio”

Dirigentes de la comisión directiva del Sindicato se reunieron este martes con el Secretario de Modernización para avanzar en la aplicación de un sistema de digitalización de datos en los comedores escolares de la provincia. La Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, destacó la transparencia que aportará esta metodología, que permitirá hacer un monitoreo del funcionamiento de estos lugares “para poder tomar las mejores decisiones a favor de los chicos”.



La Secretaría de Modernización, a cargo de Emanuel Gainza, está desarrollando una aplicación “para que se puedan digitalizar los datos que hoy se recogen en papel, de modo de poder sistematizar la información, que esté disponible en forma inmediata y luego vuelva en decisiones acertadas buscando prioridades”, explicó Domínguez. Acotó que el objetivo principal de este sistema es “controlar la información nutricional a fin de poder hacer un seguimiento y tomar las mejores decisiones a favor de los chicos que asisten a los comedores”.



Tras aclarar que esto “no afectará a los trabajadores, porque el control no se hará sobre ellos, sino sobre el funcionamiento de los comedores”, la dirigente gremial aseguró que “UPCN va a acompañar todo lo que implique optimizar el servicio de comedores”. Del mismo modo, apuntó: “También vamos a acompañar a los trabajadores para que en este proceso tengan la capacitación correspondiente, con la posibilidad de consultar dudas con nuestros delegados y generar una red para poder aplicar esta nueva metodología de trabajo”.



Sostuvo que la aplicación que desarrolla Modernización es “realmente muy intuitiva y fácil de desarrollar” y aunque señaló que “en algunos lugares la conectividad, o alguna otra cuestión técnica, podrían ser un problema”, también entendió que “en la mayoría de los comedores eso no va a ocurrir”.



“Como representantes de los trabajadores vemos bien que estemos informados y, de alguna manera, seamos quienes hagamos el seguimiento”, sostuvo Domínguez. Y añadió: “No nos pondremos en contra del desarrollo tecnológico ni seremos un obstáculo para que mejoren las condiciones de los comedores escolares. Lo que sí vamos a hacer es acompañar el proceso de los trabajadores para que puedan incorporar estas nuevas herramientas y también que puedan proponer mejoras”.



Destacó asimismo la transparencia que aportará esta nueva metodología. “Permitirá que nuestros compañeros estén tranquilos y además, en caso de haber alguna necesidad específica, va a surgir de esta información, lo que no sólo aportará a la definición políticas de Estado relativas a los comedores, sino también a que se tomen las mejores decisiones desde y para los trabajadores”, subrayó por último.