Halle: "Pensamos un estado facilitador, cercano a la gente"

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, estuvo en el programa, de, y se refirió a los primeros seis meses de gestión.“El gobierno municipal no da chance ni tiempo ni para quejarse. La ciudadanía no está esperando una queja de los gobernantes. Lo que tenemos es vocación de trabajo y servicio por la ciudad de Paraná, eso destaco de la gestión de Rosario Romero. Pensamos un estado facilitador, que facilite al emprendedor local, a los inversores, a los que generan puestos de trabajo. Todo el equipo está abocado a hacer que invertir, trabajar, estudiar y crecer sea más fácil en Paraná”, comentó.Destacó que también trabajan “en hacer un gobierno activo y austero, sobre todo en esta etapa. Hay que hacer mucho con menos recursos. Estamos trabajando en recortar los gastos superfluos de la municipalidad y trabajar en gastar bien los recursos municipales, ser eficientes, sobre todo en servicios públicos y los sectores más postergados”.“Destacamos el Banco de Tierras que es muy importante para el desarrollo de las presentes y futuras familias. Habrá ciertos requisitos, la idea no es regalar. Se puede invertir y generar las condiciones para que las personas que no pueden acceder en otras condiciones a un terreno y eventualmente a una vivienda, tengan una facilidad. Sin gastar muchos recursos ponemos mucha cabeza en la gestión”, agregó.Por otra parte, aseguró que actualmente “hay más de 180 mil paranaenses registrados en Mi Paraná. Eso nos sirve a nosotros para brindar cada vez mejores servicios digitales y simplificarle la vida al vecino, que gaste cada vez menos tiempo en trámites. El vecino sí tendrá que movilizarse a tramitar la licencia de conducir, porque exige exámenes y demás”.Sobre el sistema de estacionamiento, expresó: “la intendenta tiene la decisión política de trabajar en la modernización del sistema, pero no podemos soslayar la cantidad de familias que viven y trabajan de eso. Se podría hacer una aplicación, pero en el terreno de lo real hay que hacer una política que sea sostenible en el tiempo. Queremos hacer las cosas bien, queremos ordenar el tránsito, pero poner la cabeza en lo cotidiano”.En otro sentido, Halle informó que se incrementó la demanda de asistencia social. “El municipio tiene un trabajo muy activo en Desarrollo Humano, se trabaja en la contención social. Con las personas en situación de calle la semana pasada se comenzó con un abordaje integral. Implica trabajar en la comida del hoy, pero pensar en la salud de estas personas. Se mantienen 130 merenderos, comedores, se trabaja con las escuelas deportivas municipales. Tenemos un gobierno que está muy activo conteniendo socialmente”.Respecto a la situación del transporte público y la quita de subsidios, indicó que “la igualdad tiene mucho que ver con los servicios. Una ciudad con mejor transporte es mejor para todos los ciudadanos, para el ordenamiento urbano, para el ambiente, para todo. Queremos que el estado invierta en las ciudades importantes del país, que haya igualdad. Por qué el AMBA tiene que tener más derechos que nosotros”.Asimismo, indicó que “destacamos el trabajo de los empleados municipales. Hay muchísimo compromiso por la gestión pública, son servidores públicos. Hemos mantenido el diálogo en estos meses de gestión, conformamos una mesa proyectando las condiciones laborales, pero también de trabajo. Se han dado aumentos y el 19 de junio se pagará el aguinaldo”.Halle consideró que “hay políticas muy bien encaradas, no hay áreas más flojas o a revisar. Hay mucha expectativa por las obras que podamos hacer con esfuerzo municipal. Estamos en diálogo con el gobierno provincial para culminar algunas obras. Comprendemos la dificultad para gestionar en un contexto distinto. La intendenta y el gobernador trabajan en conjunto para priorizar esas obras que faltan concluir, hay que continuarlas, no podemos perder más tiempo”.Finalmente, sobre el aniversario de la ciudad, expresó: “Al vecino le pido que disfrute de la ciudad. Es el mes de Paraná, trabajamos en una agenda de actividades enfocada en lo histórico, lo cultural, lo deportivo, lo artístico. Es buena oportunidad para conocer la historia de Paraná. Es una ciudad que fue y es grande. Hay que hacer ese click y salto de calidad, estamos en condiciones de hacerlo. Tenemos economía del conocimiento, tenemos grandes universidades, tenemos todo para ser una de las mejores ciudades de Argentina. Estamos trabajando en la prestación de servicios, pero también en una visión para que los vecinos elijan vivir en Paraná. La intendenta trabaja cerca de la gente”.