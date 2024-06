Sturzenegger: “Tenemos un Congreso con propuestas infantiles"

El ex presidente del Banco Central y uno de los principales asesores de Javier Milei, Federico Sturzenegger, hizo un muy elogioso balance de los primeros seis meses de gestión presidencial, que se cumplirán este lunes.En un extenso hilo en la red X, el economista empezó: “No se puede empezar sin ponderar el superávit fiscal. Si hace un año hubiéramos dicho que el gobierno arrancaría con una baja de 30% en el gasto, hubiera sido hilarante por implausible. Pero acá estamos. Es un logro extraordinario q es la garantía del ordenamiento macro”.Destacó también un “giro cultural” que lo hace posible. “El gasto público -afirmó en un posteo- era una coartada para sostener una serie de gastos políticos. ‘Voy a usar tu plata para ayudarte’ te decían. Pero la realidad era que usaban tu plata para ayudarse a ellos mismos. Esa es la estafa más grande del discurso progre. Por eso el ajuste es popular. Porque se entendió que es devolverle la plata a la gente. El ‘no hay plata’ es: no hay plata para que la política siga explotándote, al tiempo que la AUH + tarjeta alimentar alcanzan máximos históricos”.Asimismo, Sturzenegger se refirió al freno de la obra de la pública y subrayó que sus colegas economistas aseguran que “no es sostenible”. Pero, lejos de tratarse de una causa noble, afirmó, “la obra pública era un mecanismo de transferencia de recursos de la nación a las provincias. Otro más de los múltiples mecanismos que le servían al poder central para doblegar al federalismo: te financio obra a cambio de obediencia”. Por esa razón, prosiguió, “la transferencia de la obra pública a las provincias mejora el control, hará más costosa la corrupción -porque la acercará a los propios usuarios-, y hará que los organismos internacionales exijan mejor desempeño fiscal a las provincias (hoy son cómplices del sistema de dominación)”. En ese contexto, resaltó, “Milei resulta el primero, en muchos años, que cree y quiere que Argentina sea un país verdaderamente federal. No inmiscuirse en las políticas de las provincias no es desentenderse, es creer en una república federal con visiones diferentes”“El presidente también nos interpela sobre el alcance de los bienes públicos. ¿Qué debería proveer el Estado? ¿El servicio de recolección de basura? ¿El servicio de sucesiones judiciales no contenciosas? ¿Debe construir casas? Si son cosas que hace mejor el sector privado”, afirmóEn la misma línea, dijo que “el presidente ha resuelto discutir todos los temas: sin taboos (SIC). Por eso se anima a cerrar el Ministerio de la Mujer o el Instituto de la Agricultura Familiar. Sin miedos. La sociedad celebra porque veía el dispendio de gastos, sin participar de la fiesta más que pagándola”.Y aprovechó ahí para marcar un contraste entre Milei y el poder legislativo. “Hoy tenemos un Congreso con propuestas infantiles, y un presidente adulto. Por más que el Congreso hable como un adulto con discursos altisonantes y atildados. Ojalá madure el Congreso. Por suerte son cada vez más las voces allí que demuestran adultez”, consideró Sturzenegger y añadió que “se acabó la escribanía del Congreso”.Además, dijo que el objetivo no es hacer rentables las empresas públicas ya que el Estado no puede hacerlo, pero sí el sector privado y por eso se transferirán. “Hace unos años evalué con Nicolás Gadano la privatización de áreas que YPF tenía abandonadas. El sector privado logró con ellas luego un retorno del 25%. Por eso el objetivo es acelerar la transferencia de esos activos al sector privado para que pueda poner todo ese capital a producir”, contó.Y concluyó: “Han sido seis meses sorprendentes. Pero no por el DNU-70, o la discusión de la ley bases, sino por el giro copernicano que el gobierno ha logrado darle al debate público. Mucho, considerando que es un gobierno que lleva tan solo 6 meses”.