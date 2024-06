Francos sobre Ley Bases: “Estamos en buena posición y creo que se va a aprobar”

"No tengo duda de que Javier Milei va a ir por la reelección”

Posible alianza electoral con el PRO

En el Ejecutivo calificaron como un “palazo” la media sanción a la nueva fórmula jubilatoria en Diputados y calificaron como “oportunista” la estrategia opositora, en medio del conflicto interno por la salida del ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse y las tensiones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la denuncia de los alimentos almacenados.Por otro lado, el jefe de Gabinete volvió a cuestionar el fallo que obligó a Capital Humano a repartir alimentos almacenados en depósitos del organismo: “Lo que dice la Justicia no es cierto. Las políticas sociales las fija el Gobierno nacional porque es el que tiene que administrar, decidir qué política se aplica y con qué metodología. Los alimentos estaban en algunos depósitos. Había otro tipo de bienes que se utilizan para situaciones de emergencia social”.Francos dijo además que no duda que “Milei va a ir por la reelección”. “Yo creo que el Presidente tiene la vocación de transformar la Argentina y sabe que no alcanza un período de cuatro años para hacerlo. Su convicción es tal que, si me preguntan a mí, yo estoy seguro de que él pretende volver a ser candidato y ser reelegido. Es una decisión de él, porque ser gobierno es muy desgastante. Además, tiene índices de aceptación que superan el 60%”, afirmó.El jefe de Gabinete habló de la posibilidad de una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO: “Yo creo que tenemos muchos puntos de coincidencia y muy buena relación con los dirigentes del PRO. Las circunstancias son las que van a ir marcando si tenemos que enfrentar juntos la elección. Tengamos en cuenta que ambas fuerzas, en la segunda vuelta del año pasado, sacamos el 56% de los votos. La gente votó por un cambio”.