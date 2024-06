La Unión Cívica Radical repudió el cierre del ex Ministerio de Mujeres

Comunicado | El gobierno tiene una visión reaccionaria respecto a las mujeres. pic.twitter.com/JsyNtZyJ0T — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) June 8, 2024

“La UCR discrepa terminantemente con la política del Gobierno respecto a las mujeres con una visión reaccionaria. No solo a la desatención de sus problemas específicos sino a la renuncia del Estado a atender la tragedia de la violencia de género”, expresaron en un comunicado.“Todas las conquistas fruto de las luchas del movimiento de mujeres a lo largo de décadas son, además, el cumplimiento de compromisos internacionales en relación con derechos humanos fundamentales que el Estado argentino no puede desconocer. Una sociedad justa e igualitaria exige de un Estado que proteja a las mujeres y diversidades sexuales de sus históricas postergaciones”, finalizó el comunicado.Barcia presentó su renuncia este jueves y advirtió en redes sociales que el Gobierno disolverá la dependencia que tenía a su cargo. A fines del mes de mayo, la cartera había sido transferida del Ministerio de Capital Humano al ámbito de la Secretaría de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Por el caso, desde el gremio ATE lanzaron una convocatoria para manifestarse frente al Congreso la semana próxima.Por el caso, desde ATE convocaron a todas las organizaciones sociales, feministas, sindicales y personas de la sociedad, “que quieran acompañar la lucha a participar de la asamblea abierta de trabajadores” para realizar una protesta el próximo martes 11/06 a las 15.30 en Plaza Congreso. “Durante el día de hoy nos comunicaron que, además de pretender despedir al 80% de la planta de trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el organismo (actual subsecretaría) queda disuelto y la funcionaria a cargo, Dra. Claudia Barcia, renunció a sus funciones”, expresaron en un comunicado.En ese sentido, resaltaron que “este hecho representa un enorme retroceso no solo para el movimiento feminista y de la diversidad, sino en la institucionalidad de género en nuestro país, dejando por primera vez desde 1992, fecha de creación del entonces Consejo Nacional de la Mujer, sin organismo responsable de la ejecución de políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias, sin discriminación y en pos de la igualdad.