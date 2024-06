Macri: "El Partido Popular sigue siendo la mejor respuesta al futuro de España"

El expresidente Mauricio Macri acusó al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de “arrastrar la amistad” con la Argentina por una estrategia electoral y, contrariamente a Javier Milei que apoya al partido de ultraderecha Vox, afirmó estar convencido de que “el Partido Popular sigue siendo la mejor respuesta al futuro de España”.“Me apena ver que el presidente Sánchez arrastre la amistad histórica argentino-española en su estrategia electoral”, apuntó el titular del PRO luego de que el mandatario español cerrara la campaña para las elecciones europeas con el jefe de la CGT, Héctor Daer, y acusara a Milei de “hacer daño” con el cierre del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.“Hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que pueda hacer Milei”, aseguró el presidente del Gobierno español en el enésimo capítulo de la pelea con el libertario, desde que tildó a su esposa de “corrupta” en un acto de Vox. Y subrayó: “Toda mi solidaridad, compañerismo y hermandad con el pueblo argentino, al que queremos”.Además, Sánchez criticó al PRO y a Macri por el apoyo que le dieron a Milei en las elecciones. “Es una aberración ver cómo la derecha tradicional en Argentina y en España abren los gobiernos a la ultraderecha. Porque Milei no hubiera sido nunca presidente de Argentina si no hubiera tenido el apoyo de Macri, es decir la derecha tradicional en Argentina”, dijo Sánchez.“Siempre nos cuesta ver lo que tenemos más cerca. Es más evidente lo de Estados Unidos y Argentina a lo que estamos sufriendo en España, con gobierno de coalición de ultraderecha en las comunidades. La justicia social no es una aberración”, sentenció el mandatario español en Madrid.A través de un posteo en X, Macri también afirmó que Sánchez “calumnia al Partido Popular, un partido que hizo de España lo que es hoy y que además fue una de las mayores fuentes de inspiración y apoyo que tuve para crear el PRO”.“Creo que el PP sigue siendo la mejor respuesta al futuro de España. Gracias Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso por cultivar siempre la amistad entre nuestros ciudadanos”, concluyó Macri al referirse a los principales referentes del Partido Popular.