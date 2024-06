Distribución de alimentos: “¿Quién se cree que es la Justicia?”, afirmó Francos

Foto: Archivo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a respaldar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y cuestionó el accionar del Juez Casanello y la Cámara Federal porteña respecto de las medidas adoptadas por la distribución de alimentos para los comedores.



“Ella (Pettovello) está viviendo un momento complicado, porque, para ponerlo claro, ¿a vos te parece que un juez federal de la Nación y una Cámara le puede decir al Poder Ejecutivo: `mándenme el plan de distribución de alimentos`?”, aseguró Francos en diálogo con Radio Rivadavia.



En este sentido, el ministro coordinador, interrogó: “¿Quién se cree que es la Justicia? ¿No hay separación de poderes? La administración es del Ejecutivo”.



A su vez, Francos afirmó que la Justicia debe actuar en caso de existir “delito”, pero no puede decirle al Ejecutivo lo que tiene que hacer en materia de distribución alimentaria.



“¿Cómo pueden decirle al Ejecutivo en 24 horas presenten un plan para la distribución de alimentos? ¿Y si la política del Gobierno no es esa? ¿Y si esos alimentos están para situaciones de emergencia?”, preguntó.



El funcionario también se refirió a la causa por los contratos del Ministerio de Capital Humano con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y explicó que se utilizan para financiar “personal en el sector público mientras todavía no está designado”.



“Hubo una denuncia sobre ese tema y eso fue a la oficina anticorrupción. Ese organismo le dijo a Pettovello que tenía que presentarla en la Justicia y fue lo que hizo. No hay ahí hasta el momento la demostración de un ilícito”, argumentó Francos. (NA)