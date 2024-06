Anses aceptó la renuncia del Presidente Milei a su jubilación de privilegio

Política El presidente Milei confirmó que renunciará a su jubilación de privilegio

El presidente Javier Milei anunció este miércoles por la noche que presentará ante la Anses su decisión “indeclinable” de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio.Este jueves, se conoció que la Anses le dio por aceptada la renuncia al presidente a su futura jubilación de privilegio. El organismo contestó la carta del Presidente en la que informó que no hará uso del beneficio institucional y se jubilará en el régimen general.“Esta actitud personal no hace más que comprometernos más con el cambio cultural que debe ser la raíz de la verdadera transformación económica y moral que requiere nuestra Nación, para volver a ser aquel país que nos legaron nuestros padres y los próceres de la patria”, agrega el comunicado de ANSESEn su presentación, Milei sostuvo su “decisión indeclinable de no ejercer el derecho” a su “jubilación de privilegio”. “Me someto al régimen general”, afirmaba el mandatario.