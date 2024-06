Andrés Rodríguez visitó la seccional de UPCN Entre Ríos: los tema que trató

El Secretario General nacional de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y Secretario General adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), Andrés Rodríguez, estuvo este miércoles en la seccional Entre Ríos del sindicato. “Siempre es útil conversar con delegados e integrantes de comisiones directivas para intercambiar ideas en una situación compleja en el mundo laboral y social del país”, fundamentó a Elonce y mencionó la visita del gobernador Rogelio Frigerio “para conocer sus pareceres políticos sobre los acontecimientos en Argentina”.



“En general, no hay problemas en lo referido a la estabilidad laboral en las provincias porque los gobernadores contienen a los trabajadores del Estado, pero no así en Nación, donde hubo cerca de 11.000 despidos injustos en organismos públicos centralizados y descentralizados”, apuntó el dirigente sindical.



Y continuó: “Por los despidos de trabajadores públicos nacionales, por determinación del Poder Ejecutivo, además de la lucha gremial con muchos conflictos en organismos del Estado producto de esa política, elevamos un reclamo colectivo a nivel judicial y planteos individuales porque la mayoría de los compañeros tiene más de cinco años de antigüedad y, por más que sean de planta transitoria, tienen derechos laborales y no se los puede expulsar porque que sí, sin ningún tipo de razón”. Para Rodríguez, las cesantías laborales en el Estado nacional son “una arbitrariedad absoluta”.



Tras su recorrida por las seccionales provinciales de UPCN, el dirigente gremial sostuvo que “un denominador común, que no es culpabilidad de las provincias, es el corte de muchos subsidios que Nación debe brindar a las provincias y que lamentablemente está empobreciendo a la población por la pérdida del poder adquisitivo en el trabajo y mucha vulnerabilidad entre jubilados y pensionados”.



Respecto al empleo privado, comentó: “Todos los gremios padecen pérdidas de poder adquisitivo, las paritarias no llegan ni siquiera a arrimarle a la inflación y también se producen despidos en el ámbito privado, como en el rubro de la construcción donde 270.000 cuentas sueldo que dejaron de funcionar y ese es un dato muy dramático”.



Finalmente, se refirió a la media sanción que obtuvo la ley de movilidad jubilatoria y ponderó la iniciativa de Diputados “porque el de los jubilados es un sector que viene siendo castigado desde que asumió este Gobierno por la pérdida del poder adquisitivo, con lo cual, lo que se pueda recuperar en un sector con tantas dificultades para sobrevivir como corresponde, es bienvenido”. (Elonce)