Milei se reunió con Bukele en El Salvador: “¿Cómo es ser reelecto?”

El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, saludan al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su segunda investidura. pic.twitter.com/RGnYeWwzKl — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 1, 2024

Política Milei llegó al Salvador para participar de la asunción de Bukele

“Estimado presidente”, saludó Milei a Bukele con un abrazo a quien, además, le expresó el placer de conocerlo en persona. Inmediatamente el mandatario argentino le preguntó: “¿Cómo es esto de ser reelecto?”. “Es necesario porque cuando uno emprende reformas no alcanza el tiempo. Cuando se empiezan a ver los frutos se termina el mandato y se necesita poder administrar los frutos”, respondió el salvadoreño.Milei aterrizó esta mañana en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el principal del país, donde fue recibido con una alfombra roja y el protocolo oficial desplegado para la llegada de distintos mandatarios. Se trata de la primera vez que Milei asiste a la toma de posesión de otro presidente desde que llegó a la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre.A lo largo de la jornada, el mandatario argentino se encontró con los diferentes líderes internacionales que asistieron a la juramentación. Entre ellos el Rey de España, con quien tuvo un breve gesto de cordialidad en medio de la crisis diplomática con el país, que se desencadenó a partir de una pelea con su par Pedro Sánchez. A pesar de la tensión, el monarca hizo un contacto visual con Milei antes de sentarse y, al verse, ambos se sonrieron y saludaron con la cabeza.Los dos tuvieron sus asientos designados al frente de todo, a pocos metros de donde Bukele hizo su jura como presidente. No obstante, sus sillas quedaron separadas por el pasillo principal: Felipe VI estuvo junto al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el mandatario argentino al lado del presidente de la Corte Suprema de El Salvador, Óscar Alberto López.En el acto, el presidente electo con el 85% de los votos tomó la palabra y dio su primer discurso en el marco del comienzo de su segundo mandato: “Es un Gobierno reconocido por el 100 % de los países del mundo. Todos lo reconocen a pesar de lo que digan los opositores”, comenzó. Y añadió: “Este es el momento más importante de nuestra historia reciente. Por fin vencimos el miedo y somos un país libre. Logramos lo inimaginable y lo hemos hecho acá con la gloria de Dios. Los milagros que ha visto este país no son pocos y si Dios así lo desea vendrán muchos más”.De acuerdo a su itinerario, la parada del Presidente en El Salvador es la última escala del viaje emprendido por el libertario en la última semana. Según informaron desde la presidencia, Milei solo permanecerá hasta este sábado en el país salvadoreño y a continuación volará hasta Buenos Aires.