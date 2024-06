Se reunió el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos en Concordia

Foto: El intendente Azcúe y los ministros Troncoso y Shneider

Se reunió el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos, este sábado el Centro de Información Turística de Concordia; participaron 38 mandatarios municipales del espacio político; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Shneider, entre otros funcionarios provinciales.“Mucho de los temas a tratar están vinculados a obras públicas y será una reunión muy productiva en momentos que requieren que los municipios trabajen de forma articulada con Provincia; el Foro cumple la función de intermediar y ser articulador de cuestiones importantes para los municipios”, fundamentó ael intendente de Concordia, Francisco Azcúe.Azcúe anticipó que el Foro “apoya la decisión del gobernador en lo vinculado a la reforma política, que conviene a todos, más allá de la cuestión partidaria”. “La provincia tiene que avanzar hacia una boleta única que nos permita modernizar el sistema”, argumentó.Respecto al reclamo a Nación por la quita de subsidios al transporte, el intendente acotó que se trata de “cuestiones planteadas por cada municipio” y confirmó que no será un tema a tratar por el Foro debido a que no todas las localidades cuentan con el servicio de colectivos urbanos; en la ocasión adelantó que el martes no asistirá al Congreso “por una cuestión de agenda”.“Tenemos un plan estratégico para que lo necesitamos que salgan algunas reformas a nivel nacional, para lo que el gobernador mantuvo numerosas reuniones con el secretario nacional de Energía; y en hechos troncales e inéditos inherentes a nuestra provincia, tuvo la valentía de ir a Nación con demandas judiciales para pelear por los excedentes de Salto Grande, como ningún otro gobernador antes lo había hecho, ni coincidiendo en el signo político; también tuvo el arrojo de ir a pelear por lo que Nación debe de Anses en relación a la Caja de Jubilaciones de la provincia, que es parte de lo que explica el déficit, el deterioro, y el abordaje poco serio en relación a cómo controlarlo”, expuso el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.“Nos hacemos cargo de la pesada herencia para salvar el 82% móvil, la Caja de Jubilaciones, la edad jubilatoria y cómo nuestro sistema triplica al promedio de sueldos de Anses; siendo que durante 20 años nadie se hizo cargo”, fundamentó Troncoso y se mostró “orgulloso” de las gestiones realizadas.El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Shneider, por su parte, remarcó: “La obra pública, desde principio de gestión, fue un tema complejo por la deuda recibida y hubo que establecer un esquema de neutralización de obras para ordenar la deuda; eso ya está resuelto, hicimos frente a las deudas con las empresas, se llegó a un acuerdo y a una modalidad de pago para darle continuidad a la obra pública en la provincia”.“Para la primera etapa de reinicio de obras, se establecieron 55 obras de distintos tipos, además de la construcción de viviendas”, explicó al dar cuenta que “hay conversaciones y principios de acuerdo para que el Gobierno nacional se haga cargo de determinadas de obras y otras serán transferidas a Provincia”. “La cuestión es que manden la plata”, acotó al respecto.“Venimos de un proceso de desaceleración de construcción del empleo privado en la provincia durante muchísimos años, por lo que para generar empleo privado hay que generar un cambio cultural porque la provincia está acostumbrada a que el primer generador de empleo sea el sector público, en cualquiera de sus estamentos”, expuso Troncoso.Y continuó: “Planteamos una transferencia del empleo público al privado y para eso hay que generar condiciones para que las empresas se queden o que vengan nuevos inversores”.De hecho, ejemplificó: “Hay una empresa fabricadora de baterías en Larroque, que genera 200 puestos de trabajo en la localidad, y está en duda de quedarse o irse por el apriete y la extorsión del sindicato de Petroquímicos de Zárate que bloquea la entrada y salida de camiones con baterías”. “Son excesos de competencias y el arrogarse más derechos que les corresponden son producto de la desidia durante 20 años les dejaron hacer lo querían”, disparó el ministro al prometer “reglas caras y previsibilidades” para “no tolerar ese tipo de actitudes”.“Para generar condiciones de desarrollo en la provincia, debemos estar acompañados por el Gobierno nacional y vamos en bueno camino porque el gobernador está generando confianza por demás, las cuestas se están saneando y vamos camino a generar empleo privado de calidad”, fundamentó.