El presidente de la ACTC se reunió con Frigerio para hablar del futuro del TC

El presidente de la Asociación de Corredores del Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, estuvo en la Casa de Gobierno reunido con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en horas de la tarde del jueves. Como motivo principal se destacó como "cordial" y positiva" el cónclave.Esta reunión podría volver a apuntar el regreso de las competencias de la ACTC a la provincia de Entre Ríos, luego del duro comunicado brindado ayer en el que se expresó que no se regresaría a la capital provincial. "En el día de la fecha la Asociación Corredores Turismo Carretera informa que ha sido desafectado de las competencias fiscalizadas por la entidad el autódromo Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos", se explicó ayer.Justamente, en la jornada previa había anunciado la Asociación Pilotos Turismo Pista (APTP) que el fin de semana del 19, 20 y 21 de julio correría en Paraná la 6ta fecha de su calendario, regresando al predio del Club de Volantes Entrerrianos. Justamente, el fin de semana del 10 de marzo corrió allí el Turismo Nacional de APAT, con fiscalización de ACTC.Ladislao Uzin Olleros, asesor letrado del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), entidad responsable del autódromo, expresó su sorpresa y desconcierto ante la noticia con. " Esta noticia nos ha tomado realmente de sorpresa . El comunicado de la ACTC es muy escueto, no da razones por la cual decidió desafectar al Club de Volantes Entrerrianos", comentó Uzin Olleros."Desconocemos las razones, a nosotros no se nos convocó previamente a alguna reunión para imponernos algún requerimiento de parte de la ACTC, no tenemos información al respecto y estamos atentos a si la ACTC amplía su comunicado explicando la desafectación", agregó.El asesor letrado también destacó que el club se encuentra en pleno funcionamiento y con capacidad para recibir cualquier categoría, recordando que recientemente se realizaron competencias de fórmulas entrerrianas, santafesinas, y el Top Race, además de haber albergado el TC2000 el año pasado. "Nos duele mucho porque se nos podía haber convocado, y estamos en víspera del cumpleaños 83 del club. Aguardaremos las novedades y sobre esa emitiremos un comunicado", concluyó Uzin Olleros.