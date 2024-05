Video: Así fue el show de Milei antes de presentar su libro en el Luna Park

Política Milei comenzó con su discurso en el Luna Park por la presentación de su libro

En el contexto de la presentación de su nuevo libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en el estadio Luna Park, el presidente Javier Milei subió al escenario y brindó un show musical para abrir el evento.El grupo soporte, denominado como “La Banda Liberal”, estuvo integrado por el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en batería; su hermano Joaquín Benegas Lynch, en guitarra y en bajo a Marcelo Duclos, quien escribió junto a Nicolás Márquez la biografía del Presidente “Milei, la revolución que no vieron venir”.Asimismo, se utilizó un bombo con la cara del austríaco Ludwig Von Mises, quien es reconocido por ser uno de los economistas que más admira Milei y al que suele mencionar en varios de sus discursos. Al no ser profesionales, reconocieron en la previa que estuvieron practicando para tocar los temas. “Sólo tenemos un ensayo encima, esperemos que salga bien”, había dicho antes del gran evento uno de los que músicos amateurs.Antes de empezar el Presidente expresó: "Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Todas las veces entré y lo canté a capela, lo quería hacer con músicos".Luego inició: “Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron, sin entender. Panic show a plena luz del día”, comienza la letra de uno de los himnos del grupo de Gustavo Chizzo Nápoli y que el Jefe de Estado adoptó durante su campaña presidencial. A su vez, en otro pasaje dice: “Por favor no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito”. A ese último tramo, el Presidente, tal como acostumbra, lo cambió por “toda la casta es de mi apetito”.Al respecto, el líder de la banda de rock nacional se mostró disgustado con la actitud del Presidente de usar su tema como lema propio: “Atención, Javier. El León se quiere comer a la casta y resulta que están todos al lado tuyo”, le resaltó este año durante su show en el estadio de Racing. “Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”, concluyó un comunicado de La Renga al respecto.