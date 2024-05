Milei presentó su libro en el Luna Park: lo más destacado de su discurso

"Panic Show":

Por la presentación musical de Javier Milei en el Luna Park pic.twitter.com/khhOtNOXFt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 23, 2024

Discurso del Presidente Javier Milei en la presentación de su libro en el Luna Park. pic.twitter.com/dHhPeZBG7P — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 23, 2024

Suena SE VIENE EL ESTALLIDO mientras está por explotar Misiones. "Si esto no es una dictadura, qué es?" pic.twitter.com/N4oSOGJiyD — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 23, 2024

El evento cuenta con la presencia de funcionarios y su Gabinete

Los libertarios buscan afiliados

Imágenes desde el Luna Park

En vivo

En el contexto de la presentación de su nuevo libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en el estadio Luna Park, el presidente Javier Milei subió al escenario y brindó un show musical para abrir el evento.En ese marco cantó la canción “Panic Show” de La Renga, junto a su banda de rock, conformada también por figuras del ámbito político cercanas al mandatario, aunque sin experiencia profesional en el rubro.El grupo soporte, denominado como “La Banda Liberal”, estuvo integrado por el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en batería; su hermano Joaquín Benegas Lynch, en guitarra y en bajo a Marcelo Duclos, quien escribió junto a Nicolás Márquez la biografía del Presidente “Milei, la revolución que no vieron venir”.Asimismo, se utilizó un bombo con la cara del austríaco Ludwig Von Mises, quien es reconocido por ser uno de los economistas que más admira Milei y al que suele mencionar en varios de sus discursos. Al no ser profesionales, reconocieron en la previa que estuvieron practicando para tocar los temas. “Sólo tenemos un ensayo encima, esperemos que salga bien”, había dicho antes del gran evento uno de los que músicos amateurs.El presidente Javier Milei presenta su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Luna Park. Según indicaron desde el gobierno, las entradas se agotaron y debieron agregar un remanente de tickets.El ingreso y la espera en la previa a la presentación del libro fue musicalizada con las bandas favoritas del mandatario nacional. Entre las canciones elegidas para amenizar la espera se escucharon temas de la película “Rocky” y las bandas AC/DC y Rolling Stone.“Además de darle las gracias al Jefe, a mi hermana, además también quiero darles las gracias a cada unos de mis ministros que están presentes, a diputados y senadores que están aquí, festejando la fiesta de la libertad. Y como uno no quiere ser ingrato hay que darles las gracias al de la feria del libro, que con el boicot nos regaló está fiesta. Gracias kirchneristas. Parece que ibas a necesitar 10 salas José Hernández para esto”, dijo.El mandatario también explicó que el libro cuenta la charla que protagonizó en Davos, “el día que le dijimos al mundo que Argentina está presente y viene a levantar la libertad en el mundo. La tercera conferencia que aparece en esta introducción es una conferencia que di en Washington. El cierre de esta sección es el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, donde fui y les dije todo lo que queríamos los ciudadanos argentinos decirles en la cara y fui y se lo dijimos”.El presidente Javier Milei contó que el libro que presentó esta noche lo inició hace 11 años y agregó: “Me encontró con un problema con el que nos encontramos los economistas cuando vemos los problemas de crecimiento que se llama el palo de hockey… Lo interesante es que cuando miran el PBI per cápita de esa serie está constante, la única suba que tuvo en siglo XXVI después del descubrimiento de América, la economía se movía muy lento”.“En el 1800, vivían 800 millones de seres humanos. En el 2000, la población se multiplicó por 8 veces y el PBI per cápita por 14. Se llama rendimientos creyentes. Ese es un problema enorme. El primero que lo vio fue Adam Smith”, agregó.“Después de dar clases de micro dije ‘algo esta mal’. Ahí me encontré con el artículo del padre del capitalismo que se llama monopolio y competencias. La traducción está hecha por Alberto Benegas Lynch padre, el padre del prócer y el abuelo de Berti. Después de leerlo me dije ‘todo lo que enseñé de estructura de mercado esta todo mal’. Y ahí me volvía austriaco… fue una revelación total”, expresó.El mandatario argentino volvió a apuntar contra el Estado y dijo que “el problema no es la gente, el problema son los políticos”.“Algo incómodo a los políticos, los únicos monopolios que son malos es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad para hacer la única empresa que vendiera ese producto en ese lugar y si alguien violaba eso le caía con el Estado encima. El problema es malo cuando el estado está en el medio. por lo tanto el problema sigue siendo el maldito Estado”, agregó.“Mi reflexión, que obviamente le va a parecer a alguien un poquito extrema, como todo lo que hago, es que los fallos de mercado no existen. Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado, lo primero que sugiero es que revisen que no haya intervención del Estado, porque si está la intervención del estado el problema no es del mercado, el problema son los políticos”, aseguró.El Presidente recordó que “Malthus quería explicar una cosa totalmente aberrante, que se llamaba ley de hierro de los salarios, que decía que en la medida que el ingreso per cápita crecía, la pasión de los sexos guiaba a la gente a tener más hijos, y como tenía más hijos y la productividad marginal era decreciente, ahí eso encontraba un equilibrio”.“Y si la población se extendía más allá de ese lugar, entonces los salarios reales se destruían y la gente se moría de hambre. ¿Y cómo se le ocurrió a Malthus corregir esto? Con control de natalidad, cuya versión moderna son los aborteros”, denunció Milei entre silbidos y abucheos de la gente”.En ese sentido, el mandatario agregó: “Los que se creen tan avanzados con la agenda del aborto, es una agenda que tiene más de tres mil años, y es una agenda absolutamente asesina por un par de salames que hicieron mal las cuentas. Pero el señor Milei es un negacionista de la ciencia”.Durante la instancia de presentación del libro, el economista José Luis Espert le preguntó a Milei en qué lugar quiere poner al país. “Apuntamos a hacer el país con mayor libertad económica en el mundo. Ahora empezó a entrar en las andadas Irlanda, pero de ser el país más miserable en 35 años pasó a tener PBI per cápita mayor que EEUU”, respondió.“Cuando mandamos la Ley Bases, que la estamos peleando y el DNU, que era un conjunto de reformas estructurales, contaba que siendo la reforma de Menem de los 90 era grande y con la ley bases era 5 veces más grande, con DNU 8 veces más grande y eso nos permitiría avanzar en el índice de libertad económica 90 puestos y parecernos a país como Alemania Francia Italia y convertirnos en potencia. Pero como eso nos nos gusta con Federico Sturzenegger, decidimos que vamos a hacer 4 mil reformas estructurales y cuando termine esto van 3 mil más”, agregó.“Detrás del socialismo se esconde la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley, la violencia y el asesinato. Es la economía de los fracasados. No sólo es batalla cultural, porque si nos quedamos ahí y no nos metemos en el barro de la política esto no funciona…. si no nos metemos en el barro los zurdos nos llevan puestos porque lo importa es tener el poder”, dijo el Presidente.En esa línea, Milei expresó que “la política social en Argentina siempre fue el asistencialismo, o sea darte el pescado, lo que hacemos es que aprendas a pescar y, si es posible, que tengas una empresa de pesca…. Dato de color, porque los kirchnerista y allá en España me trataron de misógino, es interesante porque cuando miran la composición en porcentuales de participación de mujeres. Muestro gobierno es el que tiene la mayor participación de mujeres que es de 37,5%: Pettovello, Bullrich, Mondino y la secretaria de la presidencia, que es mi hermana, que es mujer, o la vicepresidente… Cerca del 68% de la estructura esta manejada por mujeres, o sea que en el fondo soy un calzonudo”.Para el final de la presentación del libro, el presidente de la Nación empezó a mover a los brazos al ritmo de la canción "Se viene" de la Bersuit Vergabarat.Pasadas las 19:20 llegó al Luna Park el diputado oficialista José Luis Espert, quien entrevistará al presidente Javier Milei luego de que haga el show musical.Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte también presenciará el evento. Antes de ingresar al estadio, el funcionario defendió a la gestión de La Libertad Avanza y aseguró que "en cinco meses bajó la inflación y aparecieron los créditos".Pasadas las 19:30 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó al lugar. Sobre la presentación del libro de Milei, aseguró: "Va a ser un evento de muchas ideas, que son las que se llevan adelante en la Argentina".A las 19:45 llegaron al Luna Park los padres de Javier Milei. Su hermana, Karina, está en el lugar desde hace algunas horas. En ese marco, ordenó retirar todos los pasacalles que tenían su nombre, ya que consideró que el evento de hoy es de su hermano y la presentación del libro “y nada tiene que ver con ella”, expresó Adorni.Asimismo, se supo que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, invitó a los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo a la presentación del libro. Según pudo saber Noticias Argentinas, los legisladores serán de la partida por haber sido "desde el principio" de la gestión del Gobierno los que "más colaboraron" para que se sancione el paquete de leyes que impulsa el Ejecutivo en el Congreso.Lilia Lemoine, Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Cristian Ritondo y otros funcionarios también están presentes en el Luna Park a la espera de la presentación.En medio de la campaña organizada por el Gobierno para hacer creer a La Libertad Avanza en el interior, este miércoles en la previa del acto del presidente Javier Milei en el Luna Park, se vieron mesas de libertarios con papeles de afiliación.Entre los asistentes al también evento musical los libertarios consiguieron nuevos afiliados al partido que le da base al proyecto del gobierno.A minutos de la presentación, la gente comenzó a llenar el espacio tras confirmarse que se vendieron todas las ventas.