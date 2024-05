Mayans: “Los senadores de Unión por la Patria votarán en contra de ambas leyes”

El líder de la bancada opositora ratificó que los 33 senadores votarán en contra de ambas leyes porque “votamos de acuerdo a la Constitución nacional el artículo 29, donde no podemos ceder prorrogativas al Poder Ejecutivo”, según planteó en declaraciones a radio Diez.En esta línea, remarcó que desde UxP están dispuestos a “hacer aportes artículo por artículo”, pero expresó que la restitución de Ganancias es un gran escollo. “Ya nos comprometimos antes con la CGT a no votarlos. Así que eso no podemos hacer ni si nos pide el Papa”, advirtió.“Ya tuvimos bastante crisis de toda esta gente que viene, así como pasó con Macri y después terminan haciendo cualquier cosa. Creo que realmente va a haber responsabilidad en el Senado de la Nación y le van a decir al Presidente que haga las cosas como corresponde”, puntualizó.Con respecto a la estrategia del Gobierno para persuadir a los gobernadores, el jefe del bloque de UxP apuntó contra el ministro del Interior, Guillermo Francos, al decir que “promete reactivación de obra pública” pero que “no tenemos presupuesto nacional” para llevarlo a cabo. “Va Francos que dice una cosa y después el presidente lo desmiente. No sabemos si lo que dice Francos es real o si viene a demorar tiempo. Además, llama a los gobernadores y le dice cosas que no va a poder cumplir”, agregó.Frente a la postura del radicalismo en la Cámara Alta, Mayans sostuvo que, a diferencia de lo que sucedió en Diputados, hay dos esquemas en su interior ya que “hay algunos que realmente quieren que, como establece la Constitución, la división del poder y la explicación como corresponde”. Por esta razón, manifestó que, si bien aún no mantuvieron diálogo, se comenzará a trabajar en las comisiones para lograr un consenso.