Milei hablará hoy por cadena nacional: horario y el eje central de su discurso

Política Francos confirmó que Milei dará una cadena nacional este lunes

El mensaje que este lunes tiene previsto dar el presidente Javier Milei por cadena nacional. Será grabado en la residencia de Olivos. El mandatario estaría acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.Milei adelantó el anuncio el viernes pasado durante el discurso que dio en el Foro Llao Llao, realizado en Bariloche, con la presencia de los principales dueños de empresas del país. En esa oportunidad dijo: “Y les voy avisando que el día 22 vamos a estar haciendo una cadena nacional, donde además”.De esa manera,En ese marco, el director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés anticipó que, según datos preliminares, el país había cumplido con amplio margen las metas del programa en curso correspondientes, dando a entender que será aprobada sin problemas la octava revisión del plan.La conducción del Palacio de Hacienda, junto con el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, mantuvieron reuniones con altos funcionarios del FMI y del Gobierno de los Estados Unidos. Hubo encuentros con la subdirectora Gerente del organismo, Gita Gopinath, con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Jay Shambaugh; con el Subsecretario Adjunto del Hemisferio Occidental, Michael Kaplan; el Secretario Adjunto de Finanzas Internacionales, Brent Neiman; y funcionarios del Tesoro norteamericano.Los encuentros fueron calificados de “positivos” y se señaló que existe una “favorable expectativa” por la evolución del proceso político y económico en la Argentina, según señalan fuentes en Washington. Sin embargo, también advierten que el caso argentino es seguido con cautela.En particular, la preocupación en estos círculos gira en torno de la sustentabilidad de las reformas que lleva adelante el gobierno de Milei. “El temor es que no logre suficiente consenso político y que dentro de cuatro años vuelva el kirchnerismo”, señalan.En tal sentido, observan con preocupación la falta de respaldo legislativo a las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo. A los cuatro meses de sus mandatos, Mauricio Macri había logrado que le aprobaran unas 40 leyes y Alberto Fernández 20, en tanto que Milei todavía no obtuvo ninguna, publicaEl presidente responde afirmando que “arrasará” en las elecciones de medio término y que en ese momento tendrá suficiente sustento legislativo como para llevar adelante 3.000 reformas estructurales.