Francos confirmó que Milei dará una cadena nacional este lunes

Política Milei anunciará que cerró con superávit financiero primario el primer trimestre

“El Presidente suele comunicarse a través de las redes, y un discurso institucional en esta instancia es muy importante para que la población sea capaz de observar los resultados”, observó.Así, en diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario apuntó contra los “ejércitos de trolls que hay en las redes”, que se dedican a cuestionar los “resultados positivos” que tiene el Gobierno. “El Presidente eligió un momento importante para comunicarle a los argentinos qué se hizo en estos meses y cuáles son las expectativas”, continuó.Mientras siguen las reuniones y negociaciones con legisladores y gobernadores provinciales de cara al tratamiento de la nueva Ley Bases, el ministro consideró que cuentan con los votos para aprobar la normativa. “Hemos recompuesto la ley original y trabajamos los puntos complicados. Hay un apoyo de la gente, dicen que hay que darle a Milei la ley que necesita”, aseguró, y agregó: “Se hizo tan pública la indignación cuando se rechazó que es imposible eludir la necesidad de que se apruebe una ley que significa más inversión y trabajo para los argentinos”.Asimismo, Francos se refirió al controvertido aumento en los salarios de los senadores que ellos mismos aprobaron el jueves pasado en la Cámara alta. De esta forma, a partir del próximo mes, los legisladores recibirán un piso de cuatro millones de pesos de salario neto, luego de los descuentos. “Ha sido un enorme error, una falta de sensibilidad al estado de ánimo colectivo”, lamentó. “Uno siente una gran decepción de que no se comprenda el momento por el que pasamos; todos tenemos sueldos bajos, la gente, las jubilaciones, las pensiones. Hay esperanzas en la gente que está resignando muchísimo, que quiere un mejor futuro”, cuestionó.“Me dolió mucho como la política quedó disociada del pensamiento colectivo de la población”, sentenció, antes de adelantar que desde La Libertad Avanza (LLA) presentarán una resolución en contra, pero “sin muchas expectativas” debido a la minoría que representan en el Senado.“El Presidente lo expresó con claridad; no se entiende cómo el Senado puede estar tan alejado del esfuerzo colectivo de la sociedad”, continuó, y aclaró: “Hay una enorme decepción con la política que viene desde hace mucho, y la presidencia de Milei se fundamenta con esa decepción”.Finalmente, el funcionario habló sobre la marcha universitaria nacional programada para el próximo martes 23 de abril, en reclamo por la situación crítica que atraviesan y para pedir que se actualicen por inflación los salarios y el presupuesto destinado. “La argentina está pasando un momento de austeridad en el sector público porque no hay plata. Muchas universidades se utilizaron políticamente en los últimos años; uno ve quién las maneja, cuántos empleados hay”, acusó, y concluyó apuntando contra el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi: “El ajuste alcanza a todos, y cada uno tendría que entender el momento que estamos viviendo y hacer su aporte. Si el rector cree que la forma de transitarlo es cerrando la universidad, no es una persona capacitada para estar al mando”.