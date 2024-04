Transporte: "Se analizan alternativas para el Área Metropolitana"

Intendentes de ciudades del Área Metropolitana se reunieron con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, para abordar la problemática del transporte.Soledad Daneri, presidenta comunal de Sauce Montrull, explicó aque “lo veíamos venir, no es la primera vez que nos reunimos por el tema transporte. No es lo mejor para nosotros, es lo justo, es lo que nos toca atravesar, teniendo en cuenta que se han tratado de hacer las negociaciones posibles y se ha insistido con no seguir perjudicando al usuario. Entendemos de que es el momento de que el Área Metropolitana se separe de la ciudad de Paraná en un nuevo servicio. Si esta empresa no va a dar el servicio alguien lo tiene que dar. Eso estamos buscando”.La solución “la buscaremos en conjunto o de manera independiente con los demás intendentes. Estamos en inferioridad de condiciones porque al ser una comuna y al ser los que más alejados estamos se nos dificulta más todavía. Estamos buscando desde nuestro lugar transporte por medio del tren. El mismo pasa por Sauce Montrull pero al no tener apeadero, no podemos usar ese servicio de transporte. Desde la Secretaría de Transporte están al tanto, ya hemos presentado proyecto, ya estuvieron viendo el lugar donde va a ser, pero entendemos que los tiempos del estado no son los del usuario”.Actualmente “tenemos una línea de colectivos con seis horarios distintos en el transcurso del día. Es un servicio muy importante para estudiantes y trabajadores. Tenemos varias empresas de media distancia que pasan por la ruta 12 o 18, pero el pasaje se duplica porque ofrece otro tipo de servicio. Hoy nosotros tendríamos un servicio de colectivos de mediana distancia, pero con un pasaje de 1500 y 2000 pesos. Para las familias es una dificultad muy grande, algunos viajan una o dos veces a Paraná”.Remarcó que el contrato que firma la empresa Buses Paraná “es con la municipalidad de la capital entrerriana, nosotros estamos fuera de contrato. No formamos parte del contrato, nos sumaron al Área Metropolitana por algo de buena voluntad de la ciudad de Paraná, teniendo en cuenta que muchos usuarios son de Paraná y viceversa”.“Para los municipios es difícil asignar una partida al transporte público cuando nos está costando hacer una obra en nuestro pueblo. La buena voluntad de nuestra parte está, pero lo que no están son los recursos. Son montos millonarios. Nuestra comuna percibe montos muy bajos de coparticipación con los que pagamos los sueldos y arreglos de maquinarias y hacer los arreglos indispensables para la comunidad. O lo hacemos en conjunto toda el Área Metropolitana o independientemente cada municipio le buscará la solución. Todo tiene que ver con la falta de fondos que tienen nuestros municipios”, dijo.Indicó que “se analizaron las alternativas, convocar y presupuestar a nuevas empresas para nuestra área, que es lo que más nos preocupa. Nosotros somos los que estamos en una situación más vulnerable por la falta de fondos y la distancia. Nosotros vamos a depender mucho de las decisiones que tome San Benito y Colonia Avellaneda”.“Hoy el contrato es la empresa Ersa con la municipalidad de Paraná. Yo hace cuatro meses que estoy en gestión y ni siquiera pude leer o sacar conclusiones del contrato que se firmó anteriormente. En septiembre estará el nuevo pliego para recién el año que viene, cuando vence el contrato, poder ver de participar o no en el nuevo pliego. En esta reunión que tuvimos, Paraná nos informa que hará un contrato con la ciudad de manera autónoma. La intendenta nos explicó sus razones y se entiende, porque hay muchos conflictos y rebusques que vienen desde hace mucho tiempo con las negociaciones con la empresa”, finalizó.