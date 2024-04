UPCN y ATE consideraron “insuficiente” el aumento propuesto para estatales

Un nuevo encuentro paritario tuvo lugar este jueves con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), presidido por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.Por el Poder Ejecutivo, estuvo el secretario de Presupuesto y Finanzas, Uriel Brupbacher; y en representación de la UPCN, José Allende, y de ATE, Oscar Muntes.dialogó con los representantes de los gremios.“Los salarios están muy por debajo, los consideramos insuficiente, creemos que hay que seguir dialogando”, expresó el Secretario General de UPCN, José Ángel Allende."Nos dejan sin palabras, no se cubre siquiera la inflación de marzo", cuestionó Allende luego de escuchar la propuesta salarial del Gobierno, consistente en un 5% retroactivo a marzo y un 3% desde abril, con base en los sueldos de enero.Sostuvo también que es "una oferta muy difícil de trasladar a los compañeros" y solicitó que se tenga como base a los salarios de febrero.Luego de que los funcionarios del Gobierno aclararan que no se trata de una propuesta final sino de un adelanto en la negociación, Allende apuntó: "Seguiremos charlando, pero queremos ver que el Gobierno provincial se ponga al frente en la defensa de todos los entrerrianos".Tras criticar la política de ajuste del Gobierno de Milei, con el cierre de organismos y el desfinanciamiento de universidades, entre otras medidas, el dirigente gremial anunció: "En esta coyuntura, nos vamos a ir preparando para una confrontación con las proporciones que ameritan"."No tenemos ninguna intención de acompañar la destrucción del país en un nivel que no tiene precedentes, en donde no sólo se destruye, sino que se disfruta de ver el sufrimiento de la gente", lamentó.En ese sentido, recordó que UPCN adhiere a las medidas nacionales que se desarrollarán en los próximos días: la marcha universitaria del 23 de abril, la movilización del 1° de mayo y el paro general del 9 de ese mes.A su turno, el secretario general, Oscar Muntes, declaró “insuficiente la propuesta del gobierno, si bien vamos a seguir trabajando, logramos que se garantice que se iba a pagar este mes. Entendemos que si kla provincia no cuenta con los fondos de nación será muy difícil recuperar el salario”.Acto seguido, señaló que “este viernes en el Congreso Provincial vamos plantear los trabajadores”. Y acotó que “los trabajadores van a luchar contras las políticas de Milei. La caída del salario este año es del 26 por ciento y la recuperación, será del 13 por ciento, pero seguimos varios puntos abajo y sabemos difícil plantear un esquema de empatar en la inflación”.“Por otro lado, Muntes señaló que desde ATE se reunieron con Sebastián Etchevehere, responsable del Anses y referente provincial de LLA.El gremio solicitó la reincorporación a sus puestos de trabajo de las y los trabajadores entrerrianos despedidos del Estado nacional.En el encuentro se planteó la necesidad del Estado como articulador de las políticas productivas y de contención social en una comunidad, el rol de organizador y el trabajo complementario con el sector privado.A través de los delegados se brindó información de los afiliados de la provincia alcanzados por las medidas de ajuste.“Con los despidos localidades enteras se quedan sin la posibilidad de articular las políticas nacionales, lo que se traduce en un retiro de nuestro territorio del Estado nacional”, cuestionaron desde ATE.