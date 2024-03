La explicación del Gobierno sobre el pago en dos tramos de las jubilaciones

Economía Las jubilaciones y pensiones de Anses se pagarán en dos tramos durante abril

Tras informarse que el pago de las jubilaciones de marzo se desdoblará en dos tramos, desde Casa Rosada explicaron los motivos para abonar los haberes en dos liquidaciones y argumentaron que responde a una decisión “administrativa”.El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el primero en aclarar el tema, al exponer que debido al feriado XXL, y casi sin días hábiles en el mes, el pago del ajuste jubilatorio en base al nuevo esquema se hará por un lado, mientras que el bono se dará por otro.En la misma línea, justificó: “Se va a hacer una liquidación por la jubilación ajustando la nueva jubilación con el nuevo esquema y otra con el bono, eso se hace en dos momentos distintos, no porque se pague en cuotas sino porque administrativamente debe hacerse en dos momentos diferentes”Sin fecha precisa aún para el cobro, el vocero sostuvo que se definirá en torno "a lo que dicten los tiempos de los procesos administrativos", aunque aclaró que “va a ser inmediato”."No es que se les va a pagar en dos cuotas. Es simplemente eso. Van a existir dos liquidaciones, no pago en cuotas a los jubilados, como se está diciendo”, insistió en especificar.Las aclaraciones llegan el día después de que el Gobierno oficializara la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones y pensiones, a través de la publicación del Decreto 274/2024. Según lo precisado, desde julio se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con cobertura nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).Es decir, en julio los haberes se actualizarán tomando como base el IPC de mayo; en agosto, el de junio; y así sucesivamente."Esta reciente modificación de la movilidad y sus consecuentes adelantos, generará un desdoblamiento del pago prestacional, a fin de no demorar el acceso de los beneficiarios a sus haberes", informó el organismo previsional.En Casa Rosada aseguraron que los próximos días estarán los cronogramas de cobro y la fecha de cada una de las dos liquidaciones. Fuente: (NA)