“Voucher educativo”: dónde completar el formulario para recibir $27 mil por hijo

El Ministerio de Capital Humano, como medida consensuada con el Gobierno, anunció la semana pasada la implementación de los vouchers educativos. Los mismos estaránEs importante destacar que no todas las escuelas privadas subsidiadas por el Estado serán parte de esta iniciativa promovida por el gobierno de Javier Milei. Solo se incluiránLa ayuda proporcionada a través del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” está diseñada para apoyar a las familias que tienen hijos matriculados en instituciones educativas de, sin incluir actividades extracurriculares.Según estimaciones preliminares de la Secretaría de Educación, aproximadamente 2 millones de niños que asisten a más de 6 mil escuelas en todo el país podrían ser elegibles para este programa,Para solicitar el voucher escolar, destinado al pago de las cuotas de colegios privados,. Aunque el formulario aún no está accesible, se espera que se requieran datos personales que serán verificados en relación con los requisitos de admisión al programa.Según lo anunciado en el sitio web oficial, aquellos que soliciten los vouchers educativos deberán proporcionar un número de CBU para la transferencia de fondos, indicó. Además, se les pedirá queEn el caso de no tener un CBU, podes gestionarlo en un banco de la siguiente forma:, pero hay bancos privados que también dan este producto gratis.-Si no sos cliente del Banco Nación, podes arrancar desde la app BNA+ que tenés en tu celular. O si preferís, también podes ir personalmente a cualquiera de las sucursales con tu DNI.-Abrís tu cuenta y ya tenés acceso a una tarjeta de débito para empezar a operar.-A partir de ahí, haces tus movimientos bancarios desde la comodidad de tu casa o donde quieras.