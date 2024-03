Agmer se declaró en alerta y exigió “una propuesta salarial para ser debatida”

Política Agmer y Amet explicaron de cuánto sería la merma en los salarios docentes

La declaración completa del Plenario de Agmer

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de Agmer se reunió en Paraná luego de la audiencia paritaria en la que el Gobierno provincial, no realizó una propuesta de recomposición salarial.En ese marco, el gremio docente mayoritario se declaró “en estado de alerta permanente y deliberativo exigiendo una propuesta salarial para ser debatida en el conjunto del colectivo docente”, señalan en el escrito difundido.Sin embargo, el gremio docente advirtió que “las y los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste” por lo tanto “si el gobierno nacional restringe la coparticipación, la actitud del gobierno provincial no puede ni debe ser la de trasladar el ajuste en la provincia”.“Plata hay, pero se ponen todos los recursos del estado para pagar los intereses de la deuda externa en lugar de garantizar la vida digna de la población”, cuestionó.Asimismo, consideró “imperativo” que se de continuidad a la paritaria “como herramienta central de movilidad salarial ascendente y de respuesta al proceso inflacionario. En este punto, es central contar con un salario que no sienta ningún recorte en su poder adquisitivo”.El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, junto a su Comisión Directiva Central de AGMER, reunido en Paraná, el 26 de marzo de 2024, declaran a la docencia entrerriana y la comunidad en general, lo siguiente: