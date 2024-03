Agmer y Amet explicaron de cuánto sería la merma en los salarios docentes

Si bien el Ejecutivo entrerriano dejó en claro a los gremios docentes que “trabaja para garantizar que los salarios no pierdan respecto del mes anterior”, no presentó una oferta salarial para tratar en la mesa paritaria que se desarrolló este martes en la sede del ministerio de Trabajo.habida cuenta que lo que cerramos el 12 de marzo fue lo de febrero; además de, para lo cual es fundamental seguir percibiendo el FONID y la Conectividad”.“Recibimos el compromiso de que están trabajando y se llevan adelante gestiones”, indicó el dirigente gremial, pero insistió con respecto a la necesidad de“De números no se hablaron y la sensación tras la reunión con el gobernador es que; y es algo que venimos diciendo desde que asumió Milei con las primeras definiciones políticas del gobierno nacional”, expuso Pagani. Y continuó: “El 70% de los ingresos provinciales depende de Nación, en consecuencia, está claro que la política extorsionadora de Milei y su intento para disciplinar a gobernadores, diputados y senadores sentándose en fondos que debe coparticipar para sacar las leyes que él entiende, necesita, hace que hoy estemos en una situación delicada”., porque Agmer debe convocar a congreso para discutir la marcha de la paritaria”, indicó.En el plenario de Agmer, se comunicará a las bases lo tratado en la paritaria y en el encuentro que mantuvieron los representantes gremiales con el gobernador Rogelio Frigerio ; tras el informe de gestión, se abrirá el debate acerca del camino a seguir en paritarias.porque no hay una propuesta salarial, pero si nos comunicaron quey se cobraría lo mismo que el mes pasado, incluyendo la complementaria, menos el FONID y la Conectividad, porque la Provincia no tiene la posibilidad de hacerse cargo de los fondos de marzo”, reveló.estimó Varela, al aclarar que los montos varían según los cargos.Punto aparte, mencionó que “la ley de financiamiento educativo es nacional y está vigente, con lo cual, las escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de formación profesional, están viviendo gracias a esos aportes de Nación”. “Provincia sostiene el compromiso de mantener esos programas, pero cuando vean los números que tienen que afrontarse, los padres deberán hacerse cargo de los materiales porque los recursos para el funcionamiento de talleres, laboratorios y centros productivos son nacionales”, anticipó.