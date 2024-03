Comenzaron a cerrar oficinas de ANSES en varias provincias, incluida Entre Ríos

Política Milei anunció que se darán de baja nuevos cargos públicos

Algunas Unidades De Atención Integral (UDAI), que son dependencias de la ANSeS para atención del público, comenzaron a sufrir despidos en varias provincias del país e incluso se cerraron algunas sedes., los gremios convocaron a la comunidad a participar a una marcha contra el. Cabe mencionar que este martes los empleados recibieron su telegrama de despido.“El cierre de ANSES es una medida que tiene un solo objetivo, invisibilizar, desaparecer, desatender a los jubilados, pensionados y grupos vulnerables de la sociedad”, dijeron los sindicatos, a la vez que hicieron notar que “implica nuevamente volver a esos tiempos en donde para evacuar una consulta te tenias que trasladar a Concordia, sin saber si te iban a atender o resolver el problema. Largas filas al sol o intensos fríos”.“El cierre de ANSES es el primer paso. Después de ANSES van por PAMI, van por las Obras Sociales, van por la Salud y por la Educación Pública. La sociedad tiene voz, y la tenemos que hacer escuchar. Porque seguro también habrá próximos compañeros y compañeras despedidas en otras reparticiones”, recalcaron al convocar a la marcha prevista para hoy a las 19.30.La sede del organismo nacional suspendió sus actividades luego de que sus empleados recibieron este martes por la mañana el telegrama de despido. Ya este lunes se encontraron con el acceso al sistema bloqueado, lo que hacía predecir su situación.En Chaco, cerraron de manera definitiva las oficinas de Machagai, General Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras, mientras que en Río Negro hubo 18 despidos y desafectaron las sedes de Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán, en Santa Fe clausuraron las oficinas de Vera y Villa Ocampo y en Jujuy hubo 11 despidos.En diálogo con Noticias Argentinas, el ex director de la Unidad de Gestión Local de Vicente López de PAMI Lucas Boyanovsky confirmó los despidos en el Gran Buenos Aires y aclaró que aumentaron las solicitudes de desempleo."En Munro, echaron a cuatro personas, entre el viernes y el lunes, y en Boulogne directamente cerraron la dependencia porque echaron a todos los empleados", afirmó.Además, Ezpeleta, Carlos Spegazini, Cuartel V, Libertador, San Vicente y Dock Sud también están siendo afectadas por esta situación y algunas no podrán abrir sus puertas por falta de personal.Asimismo, en Lomas de Zamora hubo despidos en oficinas de las UDAI de Turdera, Banfield, Villa Albertina y Villa Fiorito, en esta última se registraron 13 despidos.Además, hubo personal cesanteado en Malvinas Argentinas, Merlo, William Morris, Virrey del Pino, González Catán, San Justo, Ramos Mejía, Brandsen, Luján, Berazategui, Quilmes, entre otras.En el interior de Buenos Aires, la situación también es complicada, ya que en Mar del Plata echaron a 18 personas y cerró la oficina sede oeste, que había abierto hace algunos meses.En Bahía Blanca y alrededores hubo hasta el momento siete despidos sobre un total de 90 empleados.En Monte Hermoso fueron echados los tres empleados que atendían en la localidad, mientras que en Olavarría corrieron la misma suerte dos trabajadores.Ante esta situación se llevó a cabo una asamblea en la delegación, lo que provocó problemas con la atención al público.En Tandil despidieron el viernes a una trabajadora y este martes un coordinador y una operadora no pudieron ingresar al sistema ni fichar su ingreso.A estos hechos se sumaron tres despidos en San Nicolás, uno en la localidad de Colón, uno en San Antonio de Areco, otro en Carmen de Areco y uno en Zárate.