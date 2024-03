Paro nacional de ATE: en Paraná hubo manifestación frente a Anses

Política Hubo asambleas en oficinas de Anses por inminente despido de tres empleados

La seccional Entre Ríos adhirió este martes al paro nacional de ATE. En la capital provincial hubo una concentración en la sede de Anses de calle España, donde por momentos se cortó el tránsito. Allí, el secretario general del gremio, Oscar Muntes, señaló que “estamos muy preocupados por la serie de despidos” en el organismo. Advirtió que “habría una lista nueva. Estamos hablando de cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras”.Recordó que el 31 de marzo vencen 70.000 contratos a nivel nacional. “El Presidente y el ministro de Economía han dicho que quieren otro recorte más de 30 o 40 por ciento. Hablamos de miles y miles de despidos. Si no le paramos la mano a Milei va a destruir el Estado totalmente”.Y manifestó que “si el 25 de mayo los gobernadores acompañan el pacto, tendremos otra Argentina”.Muntes enfatizó que “la jornada nacional de lucha tiene que servir para concientizar a la población de que, si no hay Estado, no hay derecho. Y si no tenemos derechos, no tenemos una población que viva dignamente. El pueblo argentino tiene que salir a defender las instituciones, porque el ajuste es para todo el pueblo argentino”.Finalmente, advirtió que “este es el camino a un gran paro nacional para que el 25 de mayo Milei no pueda conseguir su objetivo de tener una Patria más chica”.