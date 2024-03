La opinión de los gremios estatales, tras reunión paritaria

El gobierno llevó a cabo este martes una nueva reunión paritaria con gremios estatales. Allí, el Ejecutivo avanzó en tratar paritarias sectoriales y abordaron temas de condiciones laborales. Tras el encuentro, Elonce dialogó con los representantes de los Gremios ATE y UPCN para conocer su opinión al respecto.“Intuíamos que no iba a haber una oferta salarial, sino que avanzamos en otras cuestiones sectoriales, y hablar de los trabajadores que están en condiciones irregulares y que es necesario que se eso se regule para que tengan mejores una estabilidad. Hay gente que tiene mucha antigüedad y está en esta condición”, aseguró al titular del gremio UPCN, José Allende, a Elonce al tiempo de enfatizar que “hay que dejar en claro que cuando haya dinero tiene que ser para los trabajadores que vamos a dejar la paritaria abierta para discutir día a día”.“En cuanto a lo salarial, que es lo más importa, nos vamos a la espera de un ofrecimiento”, aseguró.Por otro lado, contó que “las paritarias sectoriales son una salida porque los gremios conocemos exactamente la realidad de cada sector. Se avanzará con los puntos ya planteados”.El titular de UPCN Entre Ríos solicitó también que el Convenio Colectivo de Trabajo sea incorporado a la agenda de trabajo. "Un convenio colectivo no se hace de un día para el otro. Necesitamos que los técnicos avancen con este tema, que no tendrá un impacto económico pero sí llevará tranquilidad a los trabajadores y podrá impulsar la carrera administrativa", subrayó.Pidió además al Gobierno provincial que revise "área por área" los casos de trabajadores cuyos contratos de servicio no fueron renovados pese a haber sido acordados en el marco de la paritaria y que, en algunos casos, contaban hace años con contrato de obra.Otro punto que solicitó el Sindicato es que se revisen los topes salariales para las asignaciones familiares, luego de que numerosos empleados de la administración pública la cobraran con una suma inferior a la que venían percibiendo, tras hacerse efectivo el último aumento salarial. También se analizará el incremento de las asignaciones familiares.Durante la audiencia se puso fecha a la Paritaria Sectorial de Comedores, que se reunirá el viernes 12 de abril, y se informó que se trabaja para definir qué día se realizarán las Sectoriales de Salud, Educación y Código 029.En tanto, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, indicó que “sabíamos que veníamos a un encuentro difícil para llevar una respuesta rápida en términos salarial, si nos queda claro que hay mucho por avanzar”.Al ser consultado sobre la paritaria sectorial, sostuvo que “es muy importante, para avanzar en estos temas. Además, se dio un paso muy importante cuando se aclaró que no se va despedir en el Estado Provincial”.