Sin oferta salarial, la paritaria docente pasó a cuarto intermedio para abril

que tratar en la mesa de negociación, pasó a cuarto intermedio para el 5 de abril la paritaria docente entre el Consejo General de Educación y los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación. Durante la reunión que se concretó este martes en la sede del ministerio de Trabajo, el Ejecutivo entrerriano dejó en claro que se está trabajando "para garantizar que los salarios no pierdan respecto del mes anterior" y se acordó lapara tratar diversas cuestiones que hacen a la labor docente: traslado, infraestructura y concursos.“Fue un encuentro para cumplir con un compromiso y para; de hecho, la semana próxima, integraremos para comisión de Transporte para trabajar el Código 029 de movilidad docente, además de las comisiones del Nomenclador donde se tratan todos los códigos salariales que integran la liquidación docente, la de títulos y concursos, e infraestructura escolar”, anunció ala presidenta del CGE, Alicia Fregonose.“En el marco de trabajar, hablar con la verdad y mostrar transparencia, la semana pasada el gobernador planteó a los representantes sindicales cuál es la situación de la provincia en un contexto nacional muy complejo donde más del 75% de los ingresos provinciales provienen de la coparticipación nacional y hoy. Es una situación que fija”, expuso al fundamentar la ausencia de una propuesta que presentar a los gremios docentes.Y continuó: “Asumimos el compromiso de pagar el FONID, que como tal ya no existe más, para lo cual trabajamos en una propuesta que haga que el docente no pierda en su pronta liquidación”.Fregonose recordó que,. “En un escenario muy complejo, la realidad es que, argumentó., aseguró la titular del CGE y reiteró que Provincia analiza la forma de compensar los fondos que correspondían al FONID., acotó al respecto.En relación a los, Fregonose dio cuenta de una reunión con responsables de Infraestructura del CGE y el dialogo permanente con autoridades de los ministerios de Seguridad y Planeamiento “para tener un abordaje en aquellas escuelas que registran más robos y hechos de vandalismo”.“Los arreglos en La Baxada implican un presupuesto de más de 15 millones de pesos”, ejemplificó. Y repasó: “Armamos una estrategia vinculada a una comunicación fluida entre Policía y direcciones escolares, además de garantizar la presencia de un sereno. Por otro lado, tramitamos las luminarias para aquellas escuelas más vulnerables”.Por su parte, el director Legal y Técnico del CGE, Conrado Lamboglia, hizo notar que “pese al panorama económico financiero de la provincia y el contexto nacional de grave crisis, en Entre Ríos el gobernador Rogelio Frigerio tomó la decisión de recomponer el salario y dar aumentos en diciembre, en enero y en febrero. En este momento estamos trabajando para que los docentes no pierdan respecto del mes pasado”, indicó.En ese marco, resaltó “la decisión que tiene el gobierno de cuidar los ingresos de los trabajadores y el poder adquisitivo, así como la vocación de diálogo”.El encuentro fue presidido por el director de Trabajo, Pablo Irueta, y en representación del gobierno provincial asistió la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese. Estuvieron presentes los referentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA).Por los docentes estuvieron presentes el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, y el secretario gremial, Guillermo Zampedri; el secretario adjunto de AMET, Carlos José Varela; la secretaria general de Sadop, Alejandra Frank, y en representación de UDA, Mirta Raya.