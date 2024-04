Conductor alcoholizado amenazó con arma para evitar el secuestro del auto: video

? #PicúnLeufú: amenazó con un arma para evitar el secuestro del auto.?

?

?‍? Todo ocurrió este viernes, cuando una inspectora municipal le advirtió la falta. "Les voy a meter un tiro en la frente", manifestó el conductor a los policías. pic.twitter.com/YhFLd45Ju7 — LMNeuquén (@LMNeuquen) April 27, 2024

El hombre es un conocido poblador que ronda los 60 años y vive en la zona rural. No tiene antecedentes penales, pero tras el violento episodio de Tránsito enfrentará una causa judicial que inicialmente investiga los delitos de portación ilegal de arma de fuego y amenazas calificadas. Actualmente, permanece detenido en la Comisaría Novena, a disposición del Ministerio Público Fiscal, con asiento en Cutral Co.Al respecto, el comisario Cristian Velazquez a cargo de la Comisaría Novena brindó todos los detalles del caso. El hecho, indicó, ocurrió alrededor de las 11 del viernes, cuando una inspectora de Tránsito llamó a la unidad solicitando la intervención del personal."En un sector donde confluyen dos avenidas (Maestro Sosa y Primeros Pobladores), justo en una rotonda, un poblador que es conocido en la localidad se subió al cordón cuneta del bulevar y quedó colgado. Estaba adentro del vehículo y se negaba a realizar el test de alcoholemia", informó Velazquez.El personal policial acudió al lugar e individualizó al automovilista, quien no quería salir del rodado. Intentaron mediar para que deponga su actitud. Pero lejos de eso, cuando lograron que descienda de la unidad, el hombre empuñó un arma de fuego y le apuntó a dos efectivos. "Su hostilidad se dirigió a ellos, amenazándolos con un arma, para evitar que le secuestren la camioneta (Peugeot 504, color claro)", contó el jefe de la Comisaría Novena.Fueron minutos de mucha tensión y nerviosismo, en inmediaciones de una escuela y ante la presencia de varios vecinos que se acercaron a ver qué estaba pasando y comenzaron a filmar con sus teléfonos celulares la situación. "Les voy a meter un tiro en la frente", manifestaba el hombre.En medio de los insultos, Velásquez aseveró que el detenido se negaba en todo momento a que se lleven su camioneta. "Me van a tener que disparar", decía.El personal, también armado, continuó hablando con el conductor fuera de sí para que baje el arma; y cuando finalmente lo hizo, otros policías que habían acudido en refuerzo del personal lograron reducirlo y sacarlo del lugar.Según advirtió Velazquez, el arma de fuego que fue secuestrada estaba apta para el disparo. "Tenía ocho municiones, una de ellas percutada, y en condiciones de disparar", agregó. Se trata de un arma calibre 22 marca Bagual, color plata, sin numeración. "Estamos verificando si es su legítimo usuario", indicó el comisario.En el marco de la causa, los efectivos policiales allanaron su vivienda y otra propiedad del detenido.En tanto, su camioneta fue secuestrada por falta de documentación. Es una retención preventiva hasta el que hombre pueda presentar toda la información requerida.Como también se negó al test de alcoholemia, se presume que estaba bajo los efectivos de una sustancia y la negativa se considera falta grave.