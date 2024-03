Agmer exigió que se cumpla con la paritaria y abone lo adeudado a los docentes

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) exigió al Gobierno provincial “el pago inmediato” de lo que se pactó en la reunión paritaria del 6 de marzo: que no más allá del 15 se iba a pagar lo acordado a través de planilla complementaria“Al no cumplir con su palabra, el gobierno atenta no solo contra los docentes, también contra los estudiantes porque pone en peligro la posibilidad de que los docentes lleguen a sus lugares de trabajo. Solo para llegar hasta la ciudad, hay maestros y maestras que pagan a diario entre 3.000 y 9000 pesos. A eso hay que sumarle los pasajes urbanos y el regreso a dedo. El poder político no solo ignora esta realidad, sino que desprecia, al no pagar lo acordado en paritarias, el enorme esfuerzo que hacemos los trabajadores de la educación”, señalaron desde el gremio docente.Finalmente, desde Agmer se declararon “en estado de alerta y movilización hasta que el cumplimiento se haga efectivo” y advirtieron: “Jugar deliberadamente con el salario de las y los trabajadores en tiempos de crisis es una actitud criminal que no permitiremos”. Fuente: (Apf)