Gobierno ofreció 22% de incremento salarial a docentes: detalles de la propuesta

Modificación de la base imponible

Se retomó la paritaria salarial entre los gremios que representan a los docentes y el gobierno provincial. La reunión se llevó a cabo este miércoles en la Secretaría de Trabajo.Según se informó, el gobiernoAdemás, unAsimismo, el gobiernoEn cuanto alRelacionado con esto, se propuso convocar para la semana próxima a los integrantes de la comisión de Transporte a los fines de discutir sobre la forma de cálculo de dicho adicional por traslado.Por último, en el encuentro desarrollado en la Secretaría de Trabajo,Cabe destacar que estas mejoras ofrecidas por la actual gestión alcanzan a un universo de 33.440 docentes de toda la provincia y se dan sobre la base del salario del mes de enero, situación que no tiene antecedentes inmediatos.En diálogo con, Alicia Fregonese, titular del Consejo General de Educación, expresó que “tuvimos una muy buena reunión. Hay un compromiso de diálogo, que eso es inquebrantable, de parte de los sindicatos y nuestra, siempre con la idea de llegar a un acuerdo. Hicimos una oferta que el viernes analizarán y por la tarde nos van a contestar”.La propuesta “se divide en tres partes. En principio, para los docentes que tienen el salario más bajo, los que recién se inician. Sería un 4 por ciento de aumento al salario mínimo, sumado al 18 por ciento, lo que significaría un aumento del 22 por ciento, con base de cálculo de enero. Ese salario docente quedaría por encima el índice de inflación”.En tanto, “para los docentes que llegan hasta 19 años de antigüedad, se ofreció un 1 por ciento más, que se le suma al 18 por ciento propuesto anteriormente. También se hace con la base de cálculo de enero”.Por otra parte, “el gobierno va a hacerse cargo de pagar el FONID, lo asumirá nuevamente, aunque es competencia de Nación. También se pagará la hora NEP, que es la quinta hora. También habrá actualización del código 020, que fue un pedido de Agmer”.Confirmó que si los gremios aceptan la propuesta “por esta vez no se descontarían los días de paro. Es parte de los acuerdos que estamos planteando”.Informó que “entendemos que es importante la conectividad, hoy priorizamos lo que es la alfabetización. En secundaria también vamos a trabajar el tema de conectividad y tecnologías, que nos parece muy importante. Pero tenemos que focalizar en focos ejes y trabajar muy fuerte en alfabetización, que vamos a comenzar con nivel iniciar, primero, segundo y tercer año. Tomamos lo que hizo la gestión anterior y lo vamos a universalizar. Vamos a empezar a evaluar porque entendemos que tenemos que tener evidencia para mejorar el proceso de enseñanza dentro del aula”.Indicó que este jueves “es el primer encuentro del Plan Provincial de Alfabetización con Directores de Departamentales y Supervisores de Primaria”.Finalmente, Conrado Lamboglia indicó que “en caso de que se acepte la propuesta, vamos a tratar de liquidar lo que resulte del acuerdo a través de complementaria no más allá del 15 de marzo”.El encuentro fue coordinado por el director de Trabajo, Juan Pablo Irurueta y el gobierno entrerriano estuvo representado, además de Fregonese, por vocales y representantes de las áreas Legal y Contable del CGE. En representación de los trabajadores participaron: por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), su secretario general Marcelo Pagani; por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el secretario adjunto Carlos José Varela; por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la secretaria general Alicia Frank, y por la Unión de Docentes Argentinos (UDA) Entre Ríos, la secretaria general Mirta Raya.