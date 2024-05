Múltiples allanamientos, detenidos y secuestro de armas y drogas en Paraná

Policiales Helicóptero sobrevuela una zona de Paraná y realizan operativos simultáneos

En horas tempranas de este jueves, el helicóptero de la policía de la provincia sobrevoló la zona oeste de la ciudad de Paraná, llamando la atención de los vecinos. Es que, producto de la balacera que ocurrió semanas atrás en barrio Mosconi , la fuerza de seguridad realizó un amplio operativo con múltiples allanamientos en tres barrios., el Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, destacó los resultados de los procedimientos y confirmó la detención de dos personas y el secuestro de gran cantidad de estupefacientes.“El pasado 10 de mayo hubo una balacera en barrio Mosconi, donde tres personas resultaron heridas y se inició una investigación. Esta mañana temprano, desde las cinco, se hicieron 16 allanamientos y hasta ahora hay dos personas detenidas, creemos que uno de ellos es el autor de estos disparos”, indicó para agregar que “es una investigación compleja e interesante”.En uno de los allanamientos se secuestró “gran cantidad de cocaína, que estimamos es para la elaboración de unas 30.000 dosis listas para ser comercializadas y dos armas”. Además de dinero en efectivo.“Estamos dando resultados permanentes”, destacó Roncaglia sobre el accionar de la fuerza. “Esa balacera llamó mucho la atención y no queremos que pasen; es muy loco que pasen dos personas en moto disparando y por eso hay presencia de la policía de forma permanente”.Por su parte, el comisario Claudio González, Jefe de la Policía de Entre Ríos, destacó el trabajo coordinado con la fiscalía de Delitos Complejos. “Aquí hay más de 160 funcionarios policiales, no sólo de Paraná sino de departamentos vecinos como La Paz, y el apoyo aéreo de la aeronave policial”, dijo en relación a la envergadura de los operativos realizados.En este sentido, detalló que los 16 allanamientos se concretaron en distintos barrios de Paraná, como Mosconi, Cáritas y Bajada Grande.Sobre las personas detenidas, el comisario Ángel Ricle, director de Investigaciones de la Policía, dio cuenta que “son conocidas en el ambiente policial y judicial”. Y recordó que por la balacera en Mosconi hay dos sujetos que están detenidos en la unidad penitenciaria cumpliendo arresto preventivo.En relación a las armas incautadas, dijo que “son dos armas de hombro que serán peritadas por Criminalística”.Finalmente, el Ministro Roncaglia destacó “el apoyo permanente de los fiscales porque si no, no se podrían hacer los allanamientos”.