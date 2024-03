Gremios docentes se mostraron "conformes" y analizarán la propuesta del gobierno

La palabra de los gremios

El gobierno provincial ofreció un aumento del 22 por ciento sobre los salarios de los docentes que perciben el mínimo de bolsillo garantizado, llevándolo a 402.000 pesos.También se comprometió a asumir, con los haberes de febrero, los montos correspondientes a los conceptos de Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) -que el Gobierno Nacional dejó de transferir a las provincias-, y también los de Conectividad y hora NEP (una hora más de clase en el nivel primario, enmarcado en el plan Nueva Escuela Primaria). En cuanto al Código 029 (traslado), se ofertó aumentar el monto de la bonificación.El Gobierno de Entre Ríos ofreció también avanzar en la devolución de los días descontados por medida de fuerza.Marcelo Pagani, secretario general de Agmer, indicó aque “apareció una propuesta del gobierno de la provincia. Vamos a llevar la propuesta y debatirla en cada escuela, para luego hacer lo propio en un Congreso el viernes en San Salvador”.“Habíamos rechazado un 18 por ciento y habíamos planteado la necesidad de tener una pauta que supere ese porcentaje. Hoy en el planteo se propuso un aumento para el salario mínimo de 22 por ciento, y por lo tanto de 4 puntos más. Para quienes tienen hasta 19 años de servicio se planteó 19 por ciento de aumento y el resto un 18 por ciento”, dijo.Destacó que “el código de traslado también tiene un aumento. Y sobre todo se planteó, para la semana que viene, la convocatoria a una comisión para discutir las características de este decreto. Han expresado voluntad política para hacerlo. La provincia se hará cargo del FONID y conectividad”.Dijo que “es una propuesta integral y entendemos que por sus características debemos ponerla a discutir con los trabajadores”.Comentó que “los días de paro tuvieron alta adhesión, esto fue leído por el gobierno de la provincia y hay que valorar que hoy estemos nuevamente sentados y discutiendo, es algo que hay que poner en valor”.El encuentro paritario “dejó una sensación muy buena porque estamos en un momento muy difícil a nivel país, delicado como pocas veces. Estar sentados los trabajadores con los patronales es una señal que no se ve a nivel nacional. Que luego de los debates sobre las propuestas y que aparezca algo más de lo que se había rechazado, nos deja buenas sensaciones”.“El martes se va a conocer la inflación y nos vamos a tener que juntar rápidamente a discutir lo que vendrá. Enhorabuena que podamos discutir mes a mes”, dijo.Carlos Varela, integrante de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), explicó el resumen de la reunión: “No es fácil, pero mientras el gobierno tenga predisposición y voluntad, como la tiene y ha demostrado. En esta oportunidad, el día de mañana vamos a hacer asamblea de dos horas por turno para analizar la propuesta que se hizo. Hay un cambio de cuatro puntos, a los que tienen cero de antigüedad hasta un año. Luego hay un 1% que se distribuye entre los que tienen un año y cinco. Los que tienen cinco a diecinueve años tienen un 1% y de 19 años en adelante es el 18%. Esa es la diferencia en cuanto al porcentaje de todo el básico”.En la misma línea, sostuvo otro punto clave en la negociación: “Después tenemos el Fondo Incentivo Docente y Conectividad, que se hago cargo de la provincia durante el mes de febrero. El código 019, que hace la recomposición, y como un gesto por única vez si se aceptara la propuesta el viernes a última hora del viernes no descontaría el día de paro realizado el 29 de febrero y el 1 de marzo. Eso es en cuento a lo salarial”.“Después se estuvo trabajando en las comisiones de trabajo para comenzar a trabajar en distintos temas. Tenemos graves y serios problemas de infraestructura, salud, códigos y escalafón docente”, acentuó el dirigente. Además, comentó: “Si se aceptara la propuesta, el día viernes se comprometen a pagar por complementaria el día 15 la recomposición salarial, que no es un aumento. Estamos tratando de recomponer la pérdida del poder adquisitivo”.Alejandra Frank, secretaria general SADOP, informó que “hemos recibido la propuesta con una mejora para aquellos compañeros que están cobrando el mínimo. Será llevada a los compañeros de las escuelas y daremos una respuesta por escrito el viernes por la tarde”.Dijo que “la propuesta tuvo una mejora y un esfuerzo del gobierno provincial”.Mirta Raya, secretaria general de UDA, indicó que “estamos conformes con la reunión, esperemos que la propuesta sea aceptada por los compañeros. Ha sido un esfuerzo del gobierno provincial”.“Estamos conformes”, destacó.