Decomisaron unos 300 kilos de carne que eran transportados en caja de camioneta

En el marco de una intensificación de controles, a través del programa "Operativos Barrios Seguros", efectivos de Comisaría Viale labraron actas por Infracción a la Ley de Carne N°7292.



El hecho ocurrió alrededor de las 19:00, una dotación que se encontraba en Ruta 32 y acceso Pte. Illia, detuvo la marcha de una camioneta Ford F100, color blanco, que era conducida por un hombre de 30 años de edad, radicado en Viale.



Al respecto, el Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Héctor Romero, informó que “el conductor no superó el control transportaba varios cortes cárnicos en la caja del vehículo, no contando con ninguna habilitación para transporte alimenticio ni libreta sanitaria. Asimismo, carecía de todo tipo de documentación requerida", confirmó el funcionario.



La Policía le dio intervención a la médica veterinaria, "que determinó que la carne no reunía condiciones de aptitud para el consumo humano, procediéndose al decomiso y desnaturalización, con respaldo en imágenes de dicha medida", apuntó Romero.

Atento a que el tenedor de "unos 300 kilos de cortes cárnicos no acreditó ni precisó el origen de dicha faena, el joven individualizado quedó supeditado al legajo por las irregularidades detectadas", afirmó el jefe policial. (Estación Plus)