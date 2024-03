El bloque Más Para Entre Ríos afirma que Hein “agredió a la diputada Stratta”

Política Diputados reconocieron el trabajo y trayectoria de mujeres entrerrianas

Mi solidaridad con la diputada Laura Stratta por las manifestaciones violentas que sufriera de parte del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

No podemos naturalizar este tipo de expresiones que se constituyen sin dudas en violencia de género política. — Gustavo Bordet (@bordet) March 13, 2024

Desde nuestro Bloque Más para Entre Ríos comunicamos nuestro profundo malestar por los hechos vividos el día de la fecha. El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Gustavo Hein, violentó a nuestra presidenta de Bloque, la diputada Laura Stratta.



?? — Andrea Zoff (@AndreaZoff) March 13, 2024

El bloque de diputados y diputadas de Más Para Entre Ríos, emitió esta tarde un comunicado, titulado: “La violencia es un límite que elegimos no tolerar”. En el mismo, afirman que el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, “agredió a la diputada Laura Stratta”. Además, expresaron “un repudio contundente, visibilizando los agravios institucionales recibidos”.Antes que se conociera el comunicado, la legisladora por Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray, había dialogado con Elonce y se había referido al hecho, repudiado por el bloque de Más Para Entre Ríos.“No vamos a admitir en este contexto de transformación social y política que haya ningún tipo de violencia verbal”, comunicó Arrozogaray y, si bien no brindó mayores precisiones de lo ocurrido, afirmó: “Hay hechos que no vamos a avalar nunca más”, dijo pero no dio a conocer mayores detalles del suceso.En tanto, el ex gobernador, Gustavo Bordet, se expresó sobre lo sucedido a través de las redes sociales. También se solidarizó con la diputada Stratta, la legisladora y ex vice intendenta, Andrea Zoff.