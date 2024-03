Diputados reconocieron el trabajo y trayectoria de mujeres entrerrianas

Previo a la sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, los legisladores homenajearon a mujeres de la provincia, que se destacaron por su tarea al servicio de la comunidad en diferentes ámbitos, como sociales, educativos, políticos y de la salud.rescató los casos de “Pelucas de esperanza” y la batucada "Las Audaces".“Este mes cumplimos 15 años, así que es un honor y un mimo para mí, así como para el voluntariado de ‘Pelucas de esperanza’ que me acompaña. Mi participación arranca en el comienzo de una enfermedad, que no fue cáncer, pero tuve que someterme a tratamientos muy costosos y mucha gente me ayudó a solventar esos gastos; y siempre quedó pendiente la posibilidad de ayudar a las personas de alguna manera”, expresó presidenta de “Pelucas de esperanza”, Evangelina García Blanco.Asimismo, añadió: “Cuando abro mi propio negocio, se enfermó una voluntaria de mi estética y empezamos a sacar pelucas de pelo natural con breteles de corpiño y elásticos de bombacha, que fueron muy caseras. En la actualidad, las pelucas están tan perfeccionadas a nivel industrial que son muy livianas y las brindamos tanto a niñas como mujeres. Estoy emocionada y agradezco a Carlos Damasco por haberme votado para que esté presente en la Casa de Gobierno”.En tanto, Marcelo García Nevez, coimpulsor de “Pelucas de esperanza”, destacó: “Me uní a la propuesta entre 2015 y 2016, donde empezamos a hacer un montón de acciones en la ciudad. Hay muchas cosas por hacer y siempre tenemos que renovarnos, en el cual las cuestiones económicas te cambian lo planeado, pero igualmente hay que seguir ayudando a la gente”.“Es un día muy significativo porque de la Cámara homenajeamos a mujeres de nuestra localidad; y, en mi caso, a Las Audaces, una batucada integrada por mujeres, porque nuestras luchas no solo fueron por lo laboral, lo político y lo simbólico, sino que tenemos la batalla cultural respecto de cómo rompemos paradigmas y estereotipos”, fundamentó ala diputada por Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray.Y explicó: “A ellas no las dejaban participar del Carnaval del País, porque solo desfilaban las pasistas y las integrantes de los talleres, pero ellas, con su valentía y su audacia, rompieron con eso desde 2022”. “Cuando hay un sueño, una posibilitad, tenemos que romper con los NO para una participación activa en la comunidad”, completó la legisladora.La reforma del código fiscal y la ley impositiva, que tiene media sanción de Senadores, pasó a comisión en la Cámara de Diputados, tras la sesión de este miércoles.El diputado de Más para Entre Ríos, Juan José Bahillo, comunicó aque convocarán “a quienes deben emitir opinión, sin desligar responsabilidades al momento de tomar decisiones”. “Tenemos algunas diferencias y queremos evaluar algunas cuestiones”, acotó al respecto.“No vamos a admitir en este contexto de transformación social y política que haya ningún tipo de violencia verbal”, comunicó Arrozogaray y, si bien no brindó mayores precisiones, solo atinó a reproducir: “Hay hechos que no vamos a avalar nunca más”. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, se registró un cruce entre el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, y quien preside el bloque de Más para Entre Ríos, Laura Stratta, pero no se conocieron detalles.Punto aparte, la legisladora manifestó, a través de un proyecto de declaración, su preocupación por la paralización de la obra pública en Entre Ríos; y apuntó a “una disociación en el espacio político, porque a nivel nacional no se envían los fondos para la reactivación de la obra pública y en Entre Ríos, a través de una declaración de emergencia, se busca la financiación discriminada o que la Justicia intervenga para que no haya embargos”. Arrozogaray dijo “no compartir ese mecanismo porque no hay que endeudar más a los entrerrianos”.“En el departamento Gualeguaychú, hay 500 trabajadores formales de la construcción que están desocupados; y necesitamos que el gobernador gestione a nivel nacional e internacional los recursos para las obras públicas”, remarcó.