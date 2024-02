Gremios docentes anunciarían un paro esta tarde tras fracaso de la negociación

Política Pasó a cuarto intermedio reunión entre Gobierno y gremios docentes

Los gremios docentes calificaron la reunión con el Gobierno nacional, luego de la negociación en la Secretaría de Trabajo, que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.Los líderes sindicales rechazaron la postura del Gobierno, denunciaron la falta de respuestas en materia salarial yEl titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de políticas educativas de la CGT, Sergio Romero, fue el primero en advertir sobre el posible anuncio de un nuevo paro en medio del inicio del ciclo lectivo.”, denunció el dirigente gremial luego de la reunión en el edificio de la cartera laboral.El líder sindical formó parte de la comitiva que se reunió con el secretario de Trabajo, junto a los titulares del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), que estuvieron por la CGT, mientras que también participaron sindicalistas de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).. Pero desde los gremios aseguran que no hubo respuestas.De acuerdo a lo relatado por los propios dirigentes gremiales, los funcionarios escucharon las demandas del sector docente, pero“Nos vamos tristes, tenemos docentes con el salario mínimo con $250.000. Muchos de los jefes de familia, que encima al no recibir el FONID tendrán rebaja de salarios”, señaló Romero tras el encuentro.En paralelo, el dirigente sindical destacó la postura del actual secretario de Educación, Carlos Torrendell, por sobre los funcionarios de la secretaría de Trabajo: “Vino en soledad a sostener una reunión que no tuvo sentido”.. El anuncio se realizará en unaen la sede que el gremio tiene sobre la calle Azopardo. Fuente: (tn)