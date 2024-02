Pasó a cuarto intermedio reunión entre Gobierno y gremios docentes

Política El Gobierno recibe a gremios docentes y ministros para definir salario mínimo

Según fuentes presentes en el encuentro, las autoridades del Gobierno"Para establecer el piso salarial, se pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa., se indicó.En tanto, la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) -nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT)- convocaron a una conferencia de prensa para mañana a las 17 en el salón Saúl Ubaldini de la central obrera, ubicada en la calle Azopardo 802 de esta capital."Luego de asistir este martes 27 de febrero a la reunión paritaria docente informamos que ha sido golpeada seriamente nuestra buena fe y predisposición a la negociación salarial por parte de un Gobierno insensato que aspira insensiblemente a burlar su responsabilidad (Ley N." 26075 y Ley N.º 26206) de garantizar el Financiamiento del Sistema Educativo Nacional", reclamaron en un comunicado.Además, reprocharon que en la reunión no recibieron "ninguna oferta nacional" y manifestaron que "el Gobierno nacional ha ocupado este tiempo para tomar actitudes absolutamente dilatorias y profundamente desatentas" con los docentes.En un comunicado, Ctera detalló que en la reunión con el Gobierno nacional "reclamó por el envío de los fondos del Fonid, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, para los programas educativos, y la urgencia de discutir un piso salarial a nivel nacional".Tras el cuarto intermedio dispuesto hasta el próximo martes 5 de marzo, la entidad gremial que pertenece a la CTA exigió que "se formalice la convocatoria en el marco de lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo y su Decreto Reglamentario 457".Los gremios docentes vienen de realizar un paro el lunes, que coincidió con el inicio de clases en ocho distritos, en reclamo de la paritaria nacional y justamente en rechazo de la anunciada eliminación del Fonid.La convocatoria a los gremios y las autoridades educativas de las provincias fue realizada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación en su sede, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650, donde el secretario de Trabajo, Omar Yasin, junto a su par de Educación, Carlos Torrendell, recibieron a los representantes de los cinco gremios docentes nacionales en un encuentro que inició a las 18 y finalizó alrededor de las 20.20.Antes de ingresar a la reunión la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, remarcó en declaraciones a la prensa la voluntad de los gremios de "dialogar" con las autoridades del Gobierno y anticipó que "las soluciones" al conflicto docente "tienen que ver con que se envíen los Fondos del Fonid, del Fondo Compensador, y de todos los fondos educativos que rigen por ley".El secretario general de UDA, Sergio Romero, anticipó en su llegada a la sede de Trabajo que "si no recibimos una mejora del salario mínimo... si hoy no se garantiza el financiamiento de la educación, mañana en el salón Saúl Ubaldini de la CGT vamos a anunciar un paro nacional de los gremios docentes" integrantes de la central obrera.Según datos de los gremios docentes, el piso nacional docente es de $250.000 mientras el promedio nacional del salario ronda los $350.000.La medida de fuerza gremial que se desarrolló ayer tuvo adhesión en la ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, San Luis y Santa Fe, en tanto que en Mendoza las clases comenzaron con normalidad en todos los niveles de la provincia.Por fuera de esos ocho distritos, hoy inició el ciclo lectivo 2024 en La Rioja, mientras que en Santa Cruz arrancará el jueves y el viernes, 1 de marzo, será el turno de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.El calendario se completará con el inicio de clases el próximo lunes, 4 de marzo, en Chaco, Chubut, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y Neuquén, a las que se sumaron Jujuy y Salta, que en realidad iban a empezar las clases ayer pero aplazaron la fecha de inicio.Por su parte, Río Negro comenzará su ciclo lectivo el 11 de marzo, tras un período de intensificación desarrollado del 14 al 26 de febrero, se informó oficialmente.