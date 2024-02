Fregonese confirmó que si los docentes hacen paro se les descontará el día

Política El gobierno provincial elevó una nueva oferta salarial a los docentes

La presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, confirmó aque si los gremios deciden llevar adelante un paro “se va a descontar” la jornada. “Habrá una discusión porque Agmer no está de acuerdo y lo hará constar en acta”, admitió.Asimismo, destacó que “lo que está haciendo el gobierno y todos los funcionarios es un esfuerzo enorme para garantizar los fondos que Nación no está cubriendo”.Por otra parte, manifestó que “recibimos una provincia no solamente con deudas, sino con una situación edilicia lamentable. Estamos haciendo el análisis. Hay 40 escuelas complicadas, pero haremos un plan de saneamiento y obras de corto, mediano y largo plazo”.Interrogada sobre las partidas de comedores, explicó que “depende del Ministerio de Desarrollo Humano. Sé que se han mejorado y deberían estar llegando. Nosotros mejoramos el aporte en un 211 por ciento para mantenimiento escolar. Entendemos que es un monto significativo, pero es lo que hoy podemos afrontar”.