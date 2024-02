El gobierno provincial propuso una nueva oferta salarial a los docentes

ir mes a mes

Representantes del Gobierno provincialLa cita se llevó a cabo este miércoles, en la Secretaría de Trabajo.Al respecto, el ministro de Economía, Julio Panceri, mencionó aque la propuesta a los docentes se les ofreció un 18% de aumento salarial sobre la base de enero y hacerse cargo de los montos del FONID que Nación no enviará y el 029 de traslado”., fuimos a una suba de una dieciseisava parte y esa fue la propuesta”, dijo al sostener que la oferta “es muy razonable teniendo en cuenta que los recursos son finitos y escasos”.Asimismo, aseveró que la propuesta salarial es “en consonancia con la propuesta que se había hecho al escalafón general”.En cuanto a la periodicidad de la paritaria, el ministro precisó que tienen la intención de “. Nos gustaría tomarnos mas tiempo para que esto no sea tan desgastante, pero dada la situación nacional de incertidumbre que estamos viviendo, parecía de falto de credibilidad proponer una paritaria con tiempos mayores”.El ministro señaló que “, lo han considerado escaso, que corresponde a su derecho. Pero la propuesta ha sido entendida”Asimismo, detalló que “todavía no se sabe” si van a pagar igual el aumento si llega a ser rechazado por los gremios.que la propuesta fue sostener el aumento del 18 por ciento y absorber lo del FONID que un 29,16 por sueldo del sueldo de enero”.Por eso “le pedimos a los gremios la comprensión porque nos hacemos cargo de fondos nacionales que no llegaron”, expresó, al tiempo que dejó en claro que “es el máximo que podemos llegar con los recursos disponible”.