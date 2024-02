Los fundamentos de ATE y UPCN para aceptar la propuesta salarial de Provincia

Funcionarios del Ejecutivo provincial y representantes de ATE y UPCN –los gremios que nuclean a los estatales entrerrianos- acordaron en paritarias un 18% de aumento salarial sobre la base de enero; elevar el salario mínimo de $ 312.000 a $ 393.000 e incrementar un 50% el monto de los contratos de obra.los fundamentos para acordar con el gobierno y anticiparon que proyectan mantener negociaciones colectivas más espaciadas, pero con la posibilidad de implementar cláusulas de revisión.El secretario general de ATE, Oscar Muntes, destacó los avances en el encuentro paritario debido a que se liquidará el 18% de incremento salarial ofrecido “porque los trabajadores necesitan tener una recomposición ante la situación económica” y anticipó que el sindicato seguirá insistiendo con el reclamo para el otorgamiento de un bono, que en esta oportunidad no se fue concedido.Respecto a cómo continúan las negociaciones salariales, éste explicó: “Ante la inflación, es imposible reunirnos en paritaria cada tres meses, con lo cual, debemos buscar un mecanismo más ágil para que los trabajadores no perdamos tanto”.Por su parte, el secretario general de UPCN, José Allende, comunicó que, en la discusión paritaria, el sindicato planteó “que el 18%, que está por debajo del índice inflacionario, tenía que ser acompañado de un aumento del piso salarial; pedimos 400.000 pesos de mínimo, a lo que el gobierno pidió un cuarto intermedio y finalmente contra-ofrecieron 393.000 pesos de piso, que beneficiará a más del 40% de los trabajadores del Estado”.Respecto a la continuación de la paritaria, éste comentó que “se proyectan pautas trimestrales con cláusulas de revisión de acuerdo a los índices inflacionarios”.En tanto, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, valoró “la aceptación de la propuesta salarial del gobierno provincial, pero con una modificación importante porque, tras un intenso debate, el sindicato presentó una contrapuesta, que fue aceptada, y mejora sustancialmente el ofrecimiento inicial”.Asimismo, la gremialista dio cuenta del acuerdo con el gobierno provincial para mantener la paritaria “en un periodo más extenso de tiempo y revisiones que permitan no perder el poder adquisitivo del salario”. En ese sentido, bregó por “encontrar un mecanismo, por el que la paritaria no esté en permanente discusión porque genera incertidumbre en los trabajadores y, además, el índice de inflación se conoce muy cerca de la fecha de liquidación, lo que impide que la negociación prospere rápidamente”.