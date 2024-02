El Gobierno y gremios estatales acordaron 18% de aumento sobre enero: el detalle

Representantes del Gobierno provincial mantuvieron una reunión paritaria con los sindicatos de trabajadores estatales. La cita se llevó a cabo este viernes, en la Secretaría de Trabajo y según pudo conocerEn tanto, se intercambió opiniones sobre mantener negociaciones colectivas más espaciadas, pero con la posibilidad de implementar cláusulas de revisión. Por otra parte, se conoció que quedaría sin efecto el aumento del 21% de las asignaciones familiares.Tras la reunión paritaria, Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, se refirió al acuerdo salarial y en diálogo con, expresó: “Estamos contentos con el acuerdo paritario celebrado, así que con muchas expectativas al respecto. El aumento consistirá en un 18% de incremento sobre la base salarial de enero y 50% de aumento sobre las locaciones de obras a partir de marzo para percibirse en abril”.“Asimismo, un incremento del salario mínimo provincial a $393.000. El aumento del que se había hablado fue dejado de lado para futuras discusiones paritarias, porque se cambió como rubro de negociación el tema de las asignaciones por un pedido sindical de un incremento en el salario mínimo”, añadió.En cuanto a las negociaciones, señaló: “Es un pedido del gobierno, entendemos que nos generan algunos problemas en las liquidaciones, por la falta de espacio temporal para negociar mes a mes. Es un desgaste para nosotros como gestión de gobierno, también para el sector sindical, así que el gobierno propuso negociaciones sindicales espaciadas más en el tiempo con recomposición mensual de los salarios y mayor durabilidad”.“Las negociaciones con el sindicato docente se viene dando de manera normal, tenemos como gobierno provincial una expectativa positiva de arribar a un acuerdo. El martes nos volvemos a juntar en un ámbito paritario, el lunes el sindicato docente de la provincia adhiere al paro nacional de Ctera, en cuestiones que tienen que ver con críticas al gobierno nacional”, apuntó.“En cuanto al recorte de FONID y la conectividad, como punto de subsidio, ha sido muy claro la conducción de Agmer al respecto de eso. Tenemos la expectativa del martes poder negociar positivamente un acuerdo paritario y para nosotros, formalmente, las clases empiezan el lunes”, concluyó.El secretario provincial de Finanzas, Ariel Brupbacher, confirmó que trabajan para comenzar a liquidar los sueldos del mes de febrero con aumento “en el primer día del mes de marzo”. “Este gobierno viene de saldar el crédito internacional, un acuerdo con los prestados de obras públicas, el pago de sueldos en tiempo y forma, además de la oferta salarial del mes anterior”, fundamentó al remarcar que “era una oferta el no estirar el cronograma y mantener el esquema que se venía brindando”.“En la responsabilidad financiera para el manejo de los recursos provinciales, hicimos el máximo esfuerzo para cumplir con los trabajadores, que son quienes más lo necesitan”, argumentó.Consultado a Brupbacher sobre la paritaria salarial docente, éste aclaró que “hasta que no haya acuerdo no se abona (ningún incremento salarial) porque si no se desvirtuaría la discusión salarial”. En ese sentido, acotó que “el miércoles habrá definiciones al respecto”.